Elezioni comunali 2024, riunione del centrodestra a Bari: "Unità della coalizione prioritaria rispetto ai nomi dei candidati sindaci"

"Il centrodestra barese si presenterà unito e compatto in tutte le elezioni comunali che interesseranno la prossima primavera sia Bari, sia gli altri sette Comuni della provincia, in modo particolare a Gioia del Colle, Putignano e Rutigliano che hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti". Lo hanno dichiarato, in una nota, i vertici provinciali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc. I rappresentanti locali di centrodestra si sono riuniti questa mattina a Bari.

"L’unità della coalizione è considerata, infatti, prioritaria ai nomi di chi sarà chiamato a rivestire il ruolo di candidato sindaco, sui quali le cinque forze politiche convergeranno e sosterranno. Quello di stamattina è stato, perciò, un incontro per rinsaldare il centrodestra barese, seguiranno a breve altri incontri che serviranno a entrare nel merito delle candidature".