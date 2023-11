Scelta del candidato sindaco a Bari, Italia Viva accusa: "Il M5S pone veti sulla nostra presenza nella coalizione di centrosinistra"

"Nell'ultimo incontro del tavolo del centro-sinistra il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, ha comunicato che il Movimento 5 Stelle parteciperà alla coalizione del centro-sinistra a condizione che non sia presente Italia Viva". Lo comunica il presidente provinciale di Italia Viva, Stefano Franco, a proposito del dibattito interno alla coalizione progressista per la scelta del candidato sindaco a Bari.

"Il metodo adottato dal Movimento 5 Stelle è quanto di più lontano dell'approccio politico di Italia Viva - si legge in una nota del partito - noi non mettiamo veti ai nomi e ai partiti; noi parliamo di programmi, di proposte, di politica. Prendiamo atto della posizione del Movimento 5 Stelle e attendiamo che il tavolo del Centro-sinistra si esprima nel merito. Auspichiamo che non sia una forza politica populista a limitare la costruzione di una proposta plurale e che riguarda tutti coloro che pensano che sui singoli territori debba prevalere il buon senso e il tentativo di costruire la più ampia coalizione possibile partendo dai programmi condivisi. Con senso di responsabilità Italia Viva continuerà a dialogare, con i fatti, con tutti gli attori della coalizione provando a far sintesi sulla differenza di vedute consapevoli che le sfide che la Città affronterà nel futuro sono sfide impervie che richiedono l'unione di intenti e la volontà di tutti a costruire, e non a distruggere".

"Riteniamo inoltre di estremo valore per la coalizione del centro-sinistra la proposta politica riformista in Terra di Bari di Italia Viva e, se anche disposti a superare le provocazioni del Movimento 5 Stelle, dichiariamo pubblicamente che non intenderemo mettere da parte le nostre idee sul rilancio della Città - continua Stefano Franco - Per Italia Viva temi come il decentramento amministrativo, la corretta gestione dei fondi Pnrr, il rilancio della Zona Industriale, la riqualificazione delle periferie dovranno continuare ad essere prioritari nella futura agenda del candidato sindaco. Possiamo mettere da parte l'orgoglio nelle fasi concitate della competizione elettorale, ma nessuno ci chieda di mettere da parte le nostre idee. Anche Bari ha diritto ad una proposta politica riformista legata culturalmente ai valori cattolico-popolari".

"Ad ogni modo chiariamo che se ci sono forze politiche che intendono porre veti dapprima sulle primarie, secondariamente sul nome dei candidati sindaci e, infine, sulle forze politiche che debbono partecipare o meno a una coalizione - conclude il presesidente provinciale del partito fondato da Matteo Renzi - Italia Viva ne prenderà atto e le conseguenze saranno inevitabili. Il processo democratico, in qualsiasi luogo e soprattutto in una Città metropolitana come Bari, non deve mai essere messo in secondo piano per la voglia di protagonismo e spartizione di ruoli di alcune forze politiche. Bari e i baresi devono sempre rimanere al centro del dibattito pubblico".