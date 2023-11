Per le Comunali di Bari 2024 gli Stati Generali delle Donne "non sostengono candidati. Siamo associazione apartitica"

Gli Stati Generali delle Donne, a seguito di "articoli di stampa e post sui social pubblicati in questi giorni, riguardanti le prossime elezioni amministrative a Bari" chiariscono "che l’associazione non sostiene alcun aspirante candidato sindaco, in quanto associazione apartitica come da Statuto, e che non ha partecipato ad alcun tavolo politico né sottoscritto candidature". E' quanto si legge su un post sui profili social dell'associazione.

"Le nostre socie e i nostri soci sono liberi di sostenere chi meglio li rappresenta - scrive ancora l'associazione -, nella piena libertà individuale".