Le Primarie del Centrosinistra, Vito Leccese inaugura il Comitato elettorale in via Melo: "Sognare la Bari del futuro"

E' stato inaugurato in via Melo, nel cuore di Bari, il comitato elettorale di Vito Leccese in vista delle Primarie del centrosinistra per le Comunali del capoluogo pugliese, in programma il prossimo 7 settembre. Una sede spaziosa ad alcune centinaia di metri da quella 'avversaria', in via Melo, del rivale Michele Laforgia, aperta giovedì sera.

All'inaugurazione sono intervenuti mnumerosi esponenti del Pd locale, di associazioni e altre compagini politiche che sostengono Leccese nella corsa alle Primarie: "Qui, da questo luogo, si ricomincia a sognare la Bari del futuro - ha detto Leccese -. Questa non è una vetrina elettorale. Non è il posto dove procacciarsi voti. Questo è uno spazio da riempire con i nostri sogni. Su quella finestra ho voluto mettere uno spazio bianco e ho chiesto a tutti coloro i quali entreranno qui di segnare il proprio sogno. Sì, non voglio un’idea programmatica, voglio proprio che mi scriviate un sogno. Perché non dobbiamo mai smettere di sognare. A chi ci dice che dobbiamo smettere di sognare e pensare alle cose reali, dobbiamo rispondere che, se in quella primavera non avessimo sognato, oggi Bari sarebbe rimasta quella degli anni '90. Sarebbe ancora una piccola provincia dimenticata dal mondo".



"Qui, all'interno del comitato, dobbiamo incontrarci, parlare, anche litigare se necessario, ma dobbiamo continuare a sognare - ha aggiunto -. Perché qui devono nascere le idee della Bari del futuro. Abbiamo un vantaggio, abbiamo una città in crescita. Ma proprio per questo è importante che le nuove idee germoglino insieme ai semi già piantati. Per questo, anche per questo, il comitato dovrà essere 'sempre più verde', come dice Ghali".