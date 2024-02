Primarie di centrosinistra, Leccese presenta il suo programma per Bari: "Città verde e sostenibile"

"Chiamiamole primarie o anche unitarie, purché non siano elitarie". Lo ha detto il candidato sindaco di Bari, per il pd, Vito Leccese che questa mattina ha presentato il suo programma politico nella sede dello Showville nel quartiere Mungivacca. L'aspirante primo cittadino ha così lanciato il guanto di sfida all'altro concorrente in gara nel centrosinistra, l'avvocato Michele Laforgia.

Nel suo lungo intervento, Leccese ha ribadito che la sua linea di guida sarà improntata alla continuità con l'amministrazione Decaro, proseguendo sulla direttrice della 'mobilità sostenibile' e delle azioni di welfare diffuso.

"Vogliamo una città verde e sostenibile - ha dichiarato - con nuovi parchi e un trasporto pubblico efficiente. Una città con i suoi 38 chilometri di costa accessibili. Entro il 2026 vedremo sorgere il parco Costa Sud dove ora c'è il degrado. Vogliamo una città della cultura, della ricerca e della conoscenza, una città dei diritti, che prosegue la sue politiche contro le discriminazioni".

Durante la convention, intitolata 'Andiamo', è intervenuto anche il presidente della Regione, Michele Emiliano. "Quanto i cittadini vedono la sinistra vera la votano - ha detto il governatore pugliese nelle parole raccolte dall'Ansa. quando non è un incrocio di ego, di tatticismi e di finte amicizie".

"Andremo ancora una volta uniti - ha sottolineato Decaro nel suo intervento - le primarie saranno un primo passaggio, sapremo trovare il passo giusto per camminare tutti insieme, uniti, e migliorare le condizioni di vita della città".

"Sono contento della presenza di Michele Laforgia all’incontro - ha sottolineato il segretario regionale del Pd, De Santis - perché con le primarie abbiamo unito la coalizione per battere le destre. Le regole le decideremo insieme, certo noi siamo per una partecipazione in tutti i quartieri, con confronti precedenti e massima trasparenza di partecipazione".