Infiltrazioni mafiose nella politica a Bari, Leccese: "Non dobbiamo abbassare la guardia"

"In queste ore Bari appare sulle pagine dei giornali con un'immagine contro cui lottiamo da anni. Questo significa che non dobbiamo abbassare la guardia". Lo scrive, sulle pagine dei suoi profili social, il candidato sindaco del Pd, Vito Leccese.

L'aspirante primo cittadino, che si confronterà nelle primarie di centrosinistra con Michele Laforgia appoggiato dalla Convenzione per Bari 2024, ha commentato le vicende giudiziarie che ieri avrebbero portato alla luce l'infiltrazione della malavita locale nella vita politica cittadina attraverso il voto di scambio.

"Nonostante la Procura abbia evidenziato che il fenomeno sia 'circoscritto' e 'l'attività dell'amministrazione e degli enti locali sia sempre stata nella direzione della lotta alla criminalità' - sottolinea Leccese - noi abbiamo il dovere di aumentare il livello del controllo e della vigilanza, perché è compito della politica non solo condannare fermamente l'accaduto, ma attivare un sistema di anticorpi in grado di renderla immune da queste commistioni che tradiscono, prima di tutto, la libera espressione del consenso da parte dei cittadini".

"A chi strumentalizza queste vicende a fini elettorali consiglierei maggiore cautela, perché nessuno può e deve sentirsi assolto - commenta il candidato sindaco - I fatti di oggi raccontano il passato ma davanti a noi abbiamo un nuovo appuntamento elettorale. Inutile nasconderlo. Ed è qui che oggi dobbiamo tutti prendere un impegno affinché si vigili, si controlli, si dica anche no ai candidati che non garantiscano la massima trasparenza e correttezza. Per rispetto nei confronti delle parole della Magistratura, dei nostri concittadini, tutti siamo chiamati a un' azione collettiva per la città. Perché i fatti ci dicono che il lavoro è ancora lungo e l’impegno deve essere tanto".