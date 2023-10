Picaro lascia il Consiglio comunale per dedicarsi alla Regione: al suo posto nel gruppo Fdi entra Testini

Cambio nelle file di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Bari: Michele Picaro lascia l'aula Dalfino per dedicarsi completamente al Consiglio regionale dove siede da circa un anno. Al suo posto entra Antonio Testini che era nelle file della Lega al momento delle Elezioni, partito con cui Picaro era riuscito a farsi eleggere a Palazzo di Città.

Si è dovuto, dunque, 'pescare' nelle file del Carroccio per integrare l'organico dei consiglieri. Testini, però, farà parte del gruppo di Fratelli d'Italia: “In quest’ultimo anno - ha detto Picaro - ho onorato entrambi gli impegni elettivi, quello di consigliere comunale di Bari e di consigliere regionale, per il rispetto che si deve a chi ti vota e che si aspetta che si porti a termine il mandato. Ma sono consapevole che a pochi mesi dalle Amministrative della prossima primavera è necessario dedicarsi maggiormente e con continuità come consigliere comunale, per puntellare con più forza ogni azione amministrativa di una maggioranza che a fine mandato punta più a ‘sistemare’ le cose proprie che a fare gli interessi dei baresi. Così come dovrò fare io intensificando la mia azione come consigliere regionale sulla gestione di potere che fa della Puglia il presidente Emiliano".

“Questo non significa - rimarca Picaro - che viene meno il mio impegno amministrativo e politico sulla mia città, il presente e il futuro di Bari sarà sempre una delle mie priorità che condividerò, passo dopo passo, con chi prenderà il mio posto fra qualche giorno. Ma sono sempre stato convinto che, specie in politica, tutti siamo utili, ma nessuno indispensabile, perché lo spirito di squadra deve avere il sopravvento ai solisti che amano solo i riflettori. Ad Antonio Testini, che entra a far parte della grande famiglia di Fratelli d’Italia, auguro un buon lavoro, la sua grande esperienza come sindacalista Ugl sarà utilissima nella sua nuova esperienza, perché porterà in Consiglio comunale tutte quelle esigenze del mondo del lavoro che non ricevono risposte. Infine, mi corre l’obbligo morale di ringraziare tutti i dipendenti e dirigenti comunali, per la loro massima disponibilità a collaborare l? dove bisogna risolvere i problemi dei baresi" conclude Picaro.