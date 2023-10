Il Consiglio comunale verso il sì al Distretto del Commercio, il M5S: "Provvedimento importante dopo anni di ritardo"

La Giunta comunale di Bari "ha finalmente approvato l’atto costitutivo del Distretto del Commercio. Un traguardo che come Movimento 5 Stelle Bari sentiamo di intestarci senza se e senza ma. A suon di interrogazioni, Ordini Del Giorno, Delibere ed Emandamenti finalmente lunedì, in notevole ritardo rispetto ad altre realtà comunali, arriverà in consiglio la Delibera che darà il via alla nascita" di questi distretti. Ad affermarlo, in una nota, è il consigliere comunale pentastellato Antonello Delle Fontane.

"Con i Distretti Urbani del Commercio si potrà dare vita a progetti regolamentati e finanziati dalla regione Puglia volti a contrastare la desertificazione dei luoghi della città a spiccata e storica vocazione commerciale. Per anni abbiamo esoratato l’amministrazione a dare vita ai Duc ogni volta sottolineando tutte le occasioni perse dal Comune per partecipare ai Bandi Regionali (attivi oramai da oltre 5 anni) che regolarmente stanziano soldi in favore di progetti legati al commercio. Ora il Comune può fare la sua parte per aiutare un settore, quello del Commercio, che dopo anni complicati tra pandemia e crisi energetica è completamente in ginocchio".