I candidati sindaco a Bari diventano 3, in città i manifesti per la corsa di Nicola Sciacovelli: "Adesso parliamo noi..."

Dopo Manila Gorio e Tommy Attanasio e in attesa che centrosinistra, centrodestra, ed eventualmente altri schieramenti facciano le loro mosse, c'è un terzo candidato sindaco alle Elezioni Amminsitrative del Comune di Bari previste per metà 2024: si tratta di Nicola Sciacovelli, ex consigliere comunale non eletto nell'ultima Consiliatura ma che, in quella precedente, faceva parte della maggioranza a sostegno del sindaco Antonio Decaro, eletto con la lista 'Decaro per Bari' e quindi passato a 'Iniziativa Democratica'.

Negli ultimi giorni sono comparsi in varie zone della città (tra cui Japigia) alcuni manifesti in cui si annuncia la corsa a primo cittadino con una 'Confederazione di liste civiche' e un messaggio: 'Adesso parliamo noi...'. Sulla foto si possono notare anche cinque simboli, presumibilmente di altrettante ipotetiche liste civiche: 'Sciacovelli per Bari', 'Sciacovelli sindaco ci piace', 'Bari ecologica', 'Noi per Bari', 'Bari Welfare'. Manifesti, dunque, per annunciare una nuova avventura politica, in attesa di presentare in maniera più articolata i propri progetti per la città.