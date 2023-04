Fiorenza Pascazio, sindaca di Bitetto, è la nuova presidente di Anci Puglia: eletta durante l'assemblea regionale a Taranto

E' Fiorenza Pascazio, sindaca di Bitetto, la nuova presidente di Anci Puglia. L'elezione è avvanuta nel corso dell'assemblea congressuale regionale, tenutasi al teatro comunale Fusco di Taranto.

L'elezione di Pascazi, come spiega Ansa, porta automaticamente la designazione dei nuovi 60 componenti del consiglio regionale dell'Associazione dei comuni italiani, candidati nella lista unitaria a lei collegata. Pascazio succede a Massimo Colia, sindaco di Stornarella.

“Faccio gli auguri miei e a nome della Giunta regionale a Fiorenza Pascazio, che è stata chiamata oggi a presiedere i sindaci di Puglia nell’Anci - afferma in una nota il presidente della Regione, Michele Emiliano - L’Anci è un fiore all’occhiello dell’Italia e con i sindaci pugliesi la Regione collabora da sempre e intende rafforzare ogni forma di cooperazione. E a partire dalla prossima sfida della spesa dei fondi Pnrr la Regione è a disposizione per fornire ogni aiuto per arrivare a raggiungere tutti i traguardi, perché l’obiettivo è uguale per tutti: migliorare la qualità della vita dei cittadini pugliesi. Un obiettivo che non può che essere unitario, come unitaria è l’Anci in ogni sua espressione”.