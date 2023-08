Il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida a Bari: "Sulla Xylella confronto con la Regione Puglia"

"Sulla Xylella il ragionamento è complesso, siamo intenzionati a sostenere tutte le attività, ci confronteremo con la Regione Puglia per capire ciò che è stato fatto, quello che si poteva fare meglio e per collaborare per speriamo risolvere definitivamente questa criticità che pone un problema non solo dal punto di vista agricolo, ma anche ambientale e delle tradizioni di questa straordinaria regione". Ad affermarlo è il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenuto questa mattina a Bari per l'appuntamento organizzato da Fratelli d'Italia e denominato 'L'Italia vincente'.

All'evento hanno preso parte anche i principali esponenti pugliesi e baresi di Fdi, tra cui il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, e il consigliere regionale Michele Picaro.