'Giù le mani da Bari', in piazza anche Emiliano: "Sono commosso, in tanti sono giunti anche dalle altre province"

"Stiamo festeggiando quello che la Puglia è diventata in questi venti anni e quando si fa festa, si difende tutto ciò a cui si tiene. Noi teniamo a questa città alle volte invidiata. In questo momento di difficoltà, tutte le città della Puglia sono venute qui a dare una mano a Bari. Sono commosso da tutto questo. Tantissimi i pullman giunti da Lecce, da Foggia. Questo vuol dire che qualche cosa evidentemente l'abbiamo trasmessa a queste persone". Sono queste le parole pronunciate dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che questa mattina si è immerso fra la folla di cittadini che hanno riempito piazza del Ferrarese per la manifestazione 'Giù le mani da Bari'. L'iniziativa, a sostegno del sindaco Decaro e contro la nomina della commissione d'accesso al Comune, ha visto la presenza di numerosi sindaci e di esponenti politici giunti da ogni provincia pugliese.

"Chi sta cercando di rovinare un lavoro così lungo, così difficile, non sa evidentemente quanto è costato - ha sottolineato Emiliano - Scusatemi, non mi era mai successo di stare così. Però ho il cuore leggero. Ho il cuore felice. E ho tutta la forza per fare il mio dovere come tutti i pugliesi. Quindi andremo in fondo a questa storia la chiariremo e continueremo il nostro cammino".