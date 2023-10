Manila Gorio stoppa la corsa a sindaca di Bari: "Passo indietro. Il dopo Decaro? Difficile trovarne un altro come lui"

Manila Gorio rinuncia alla sua candidatura a sindaca di Bari. La giornalista, attivista Lgbtqia+ e conduttrice che aveva annunciato la sua discesa in campo nella scorsa primavera, ferma la sua corsa a Palazzo di Città dove l'Amministrazione comunale sarà rinnovata con il voto del giugno 2024. Un passo indietro prima di entrare nel vivo di una campagna elettorale per le Comunali baresi che, a 8 mesi circa dal voto, non vede all'orizzonte nessun nome chiaro tra i principali competitor (di centrosinistra e centrodestra) ma solo trattative sotterranee al momento senza sbocchi definiti.

La scelta di Gorio ha una motivazione ben precisa: "Alla fine - spiega a BariToday - il mio lavoro da giornalista ha prevalso e preferisco dedicarmi a un mio nuovo progetto (Political Tv, ndr). Metto per un po' nel freezer il mio cantiere politico, Bari Città Libera, grazie a cui ho incontrato persone straordinarie e per il quale, in ogni caso, rimango al servizio". Un gruppo "della società civile - rimarca Manila Gorio - con tante persone bellissime. La mia campagna elettorale sarebbe stata forte. In un certo senso penso che avrei portato dalla mia parte il voto di protesta. Quando mi sono candidata mi hanno chiamato da tutti i partiti per corteggiarmi ma volevo avere diventare sindaca per cercare di cambiare le cose e di denunciare tante problematiche, come quelle riguardanti le periferie".

Quindi, la decisione di scendere dal 'treno' elettorale pur restando fortemente legata alla politica: "Questa ovviamente rimane una mia grande passione. Tra i politici - aggiunge - ci sono molte persone oneste e altri no. Questi ultimi sarebbero capaci di tutto, di metterti il bavaglio e allontanarti. Il 'personaggio' Manila Gorio - sottolinea - stava sfuggendo di mano alla politica disonesta".

Gorio, dunque, guarderà le prossime elezioni dal punto di vista privilegiato dell'osservatrice: "Al momento - afferma - non vedo candidati forti. Secondo me il progetto di Antonio Decaro avrebbe bisogno di continuità ma, tra quelli che stanno scalpitando, non credo possa riuscire ad avere un seguito. Chiunque andrà a governare non avrà lo stesso prestigio e le stesse capacità di Decaro perché Bari è una città difficilissima. Il consiglio che posso dare è quello di pensare meno alle passerelle - conclude - e di concentrarsi soprattutto su problemi e contenuti. Le persone vanno ascoltate".