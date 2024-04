Inchieste politica e corruzione in Puglia, Emiliano: "Formazioni locali hanno resistenza minore, vigilare con più attenzione"

"Ho dedicato la vita intera alla lotta alla criminalità, per la legalità e il cambiamento della mia terra, a fare in modo che non si parlasse di Puglia in questo modo ma di una terra rinata, che attrae investimenti, turisti, attenzione, affetto, rispetto e questa situazione mi spinge ancora a combattere, nonostante 20 anni trascorsi, perchè non posso consentire che l'immagine della mia città e della mia terra sia quella passata in queste ore". A parlare, nel corso di un'intervista con Bruno Vespa nel corso di Porta a Porta in onda su Rai 1, è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Lo riporta Askanews.

Il governatore ha risposto a domande sulle indagini che coinvolgono diversi esponenti politici della Puglia, nell'orbita della maggioranza in via Gentile: "Io - ha detto Emiliano - alla Regione ho 257 dirigenti, centinaia di dipendenti, decide di assessori, sindaci, i controlli di legalità non sono facili serve un potenziamento degli strumenti che un'amministrazione e una forza politica devono avere per il reclutamento perchè quando si fa un'alleanza, un patto lavoriamo su programmi politici". "Anche i partiti - ha poi aggiunto Emiliano - non sono indenni però le formazioni locali forse hanno una resistenza inferiore, bisogna vigilare con maggiore attenzione".