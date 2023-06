Forza Italia e il 'dopo Berlusconi', parte a Bari la campagna di tesseramento: "Daremo un futuro al progetto politico"

Al via a Bari il tesseramento per Forza Italia. Al gazebo di via Argiro, davanti alla sede cittadina del partito, scende in campo con dirigenti locali, volontari e simpatizzanti, anche la deputata Rita Dalla Chiesa. L'occasione ha permesso ai vertici locali di fare il punto sulle prossime tornate amministrative che nel 2024 porteranno all'elezione di un nuovo sindaco nel capoluogo pugliese.

"Oggi sono a Bari per supportare il tesseramento per Forza Italia - ha spiegato la deputata Rita Dalla Chiesa - Scendiamo in campo tutti, con più forza di sempre, perché deve continuare il sogno del Presidente Berlusconi".

"Dobbiamo assicurare continuità al lavoro e agli enormi sforzi fatti dal Presidente e da tutte le persone impegnate nel territorio per realizzare quel sogno - ha aggiunto Dalla Chiesa - Tutto questo deve proseguire. Devono continuare a crederci le persone che hanno amato il leader e fondatore del nostro partito. Deve continuare a crederci la sua Puglia, tutti quelli che lo hanno votato e anche chi finora non lo ha votato ma ora, grazie anche al nostro impegno, decide di farlo, perché riscopre il valore della nostra proposta politica. Forza Italia non solo continua a vivere ma è più forte di sempre, soprattutto in questa regione"

"Lo si vede anche ai gazebo, c’è voglia di centrodestra, di voltar pagina - ha dichiarato Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia e commissario cittadino di Forza Italia - Con una nuova squadra, con nuove competenze e motivazioni daremo un futuro migliore al progetto politico di Berlusconi, al nostro territorio e a Bari".