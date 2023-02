Consiglio Regionale, Emiliano contro i membri di Azione: "Spostatevi fra i banchi dell'opposizione, altrimenti non entro più in Aula"

Colpo di scena oggi in Consiglio Regionale. La seduta odierna è stata rinviata: in apertura dei lavori il Presidente della Regione, Michele Emiliano, ha chiesto al consigliere Sergio Clemente, assente dalla riunione odierna, "un passo indietro" dalle sue funzioni di Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza, per poter assegnare il ruolo ad un componente della maggioranza come riconosciuto dallo Statuto che regola l'organismo di Governo del Consiglio regionale.Il consigliere Clemente, infatti, è transitato da qualche settimana nelle file del gruppo consiliare di Azione, partito che non fa parte della coalizione che sostiene Michele Emiliano.

"Se i consiglieri di Azione non si alzano e non si siedono tra i banchi dell'opposizione io non metterò più piede in questa Aula" ha dichiarato Emiliano, nelle parole raccolte dall'Ansa, all'inizio del suo intervento in Consiglio regionale.

Pronta la replica del consigliere Amati, anch'esso del gruppo di Azione. Il componente del partito di Calenda ha ricordato come lo Statuto preveda la sfiducia di un componente dell’Ufficio di Presidenza solo per "gravissimi motivi", impossibili da ravvedere in un cambio di posizionamento politico perché i consiglieri non sono legati da vincolo di mandato. È stato quindi approvato il rinvio della seduta, la prossima riunione del Consiglio regionale è prevista per il 28 febbraio.