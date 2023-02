Schlein vince le primarie Pd, gli auguri di Decaro ed Emiliano alla nuova leader: "Ricostruire il centrosinistra e battere Meloni"

Il Pd cambia pagina e a sorpresa elegge Elly Schlein nuova segretaria del partito: è la grande sorpresa uscita dalle Primarie Dem svoltesi ieri in tutta Italia e alla quale hanno preso parte più di un milione di votanti. Un risultato che ha ribaltato quello deila prima fase dedicata ai circoli e che vedeva in testa il superfavorito governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Già ieri sera, con lo scrutinio all'80%, Schlein era davanti con il 53,8% delle preferenze rispetto al 46,2% del suo rivale che si è subito congratulato con la deputata 37enne. Schlein ha vinto nelle principali città italiane a in quasi tutte le regioni. La Puglia e Bari città avevano scelto, però, Bonaccini. Per il presidente emiliano-romagnolo, infatti, erano arrivati i sostegni dei principali esponenti Dem della regione, tra cui il governatore Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio Decaro. E proprio nel capoluogo pugliese Bonaccini aveva prevalso con 4493 voti (61,18%) rispetto ai 2851 (38,82%) di Schlein. Quest'ultima, invece, aveva ottenuto il supporto di altri esponenti importanti come Francesco Boccia e la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone. Nei vari seggi della regione, ieri, avevano votato circa 82mila persone.

A risultato acquisito sono arrivate, in ogni caso, le congratulazioni di chi ha sostenuto il candidato che ha perso. Il governatore Michele Emiliano ha espresso i suoi pensieri con un messaggio su Facebook: "Elly Schlein - ha dichiarato - ha vinto delle straordinarie primarie che ricostruiscono e rilanciano il Partito Democratico come forza guida dell’Italia. Elly e Stefano hanno condotto una campagna congressuale costruttiva, leale, individuando tanti temi che ci uniscono: emergenza climatica, politiche sociali, accoglienza, limite alla precarietà. Il Pd è unito e felice di essere in campo con Elly Schlein alla sua guida. Da mo vale".

Auguri anche dal sindaco Decaro: "Da domani (oggi, ndr) - riporta l'Ansa - a chi ha vinto il Congresso toccherà tenere dentro tutte le anime del Partito Democrtico, a partire da chi ha partecipato a questa giornata con passione. A Bari e in Puglia, la mozione di Stefano Bonaccini ha ottenuto la maggioranza dei voti e di questo voglio ringraziare tutti i cittadini che ancora una volta hanno dimostrato grande fiducia nei confronti di molti amministratori di questa terra. Buon lavoro al nuovo Partito democratico guidato da Elly Schlein. A lei - ha aggiunto - il testimone di una grande comunità progressista e riformista che deve avere la forza di tornare ad essere il primo partito di opposizione al Governo Meloni. L'obiettivo comune, da oggi - ha detto ancora - deve essere lavorare per ricostruire il campo largo del centro sinistra capace di battere le destre in tutte le competizioni elettorali, dalle amministrative alle politiche, per costruire il Paese unito e giusto che abbiamo sempre sognato e che governando possiamo realizzare".

Soddisfatto Francesco Boccia, uno dei principali sostenitori di Schlein alle Primarie: "Io penso sia nato un nuovo Pd - ha dichiarato ai microfoni di Non è L'arena condotto da Massimo Giletti su La7 - e sono sicuro che lavoreremo insieme. L'ambizione è quella di far diventare il Pd un magnete di un fronte alternativo a Giorgia Meloni" in una prospettiva "di una sinistra larga".

Per il segretario pugliese designato del Pd, Domenico De Santis è "un risultato che premia anzitutto il partito, che riabbraccia i suoi sostenitori e simpatizzanti con una partecipazione che ha superato le aspettative. Il risultato in Puglia vede avanti Bonaccini che vince a Bari, Bat, Foggia e di 200 voti a Lecce, ed Elly Schlein che vince a Taranto e Brindisi. Aspettiamo i risultati definitivi in Italia, comunque è stato un grande successo di Partecipazione con oltre 83mila votanti in Puglia e oltre 1 milione in Italia. Ne esce un Pd più forte, spero i due candidati alla segretaria possano lavorare insieme per riportare il Pd al Governo del Paese".