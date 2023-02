Primarie Pd, seggi aperti anche a Bari: si vota fino alle 20 per scegliere il nuovo segretario del partito

Nove seggi allestiti nella città di Bari, 365 in tutta la Puglia. E' il giorno delle primarie del Pd: si vota oggi, in Puglia come in tutta Italia, dalle 8 del mattino fino alle 20 per la scelta del nuovo segretario nazionale del partito tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

Il voto è gratuito per gli iscritti al Partito Democratico, ma possono votare anche i non iscritti (che dovranno firmare una dichiarazione in cui sottoscrivono i valori del partito) versando la somma di 2 euro come contributo per le spese della consultazione elettorale. Oltre ai cittadini maggiorenni, possono votare anche i lavoratori e gli studenti fuorisede, i minori dai 16 anni in su e i cittadini stranieri residenti in Italia (categorie per le quali era prevista una pre-registrazione da effettuare sulla piattaforma del Pd entro il 24 febbraio).

Dove votare a Bari

Nel quartiere Japigia, il seggio di riferimento è quello allestito presso l'hotel Majesty. Al Libertà si vota presso l'hotel Cristal di via Trevisani mentre a Torre a Mare sarà allestito un gazebo in piazza Vittorio Veneto. Per il municipio 2 previsti due seggi: uno presso il circolo cittadino del Pd in via Re David, a San Pasquale, l'altro presso il Nicolaus Hotel di Poggiofranco. Al San Paolo si vota presso presso la sede Acli in viale Lazio, a Carbonara nella sede del circolo territoriale in via De Marinis. Infine, per il Municipio 5, un seggio sarà allestito presso il Victoria Park Hotel di Palese.

Qui tutti i seggi in provincia di Bari