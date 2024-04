Regione Puglia, Emiliano accetta la 'linea Schlein': "Ci sarà netto cambio di fase"

"Darò seguito alle indicazioni della segretaria con la quale condividiamo la necessità di voler dare il segno a un netto cambio di fase che dia il senso di una storia dedicata al presidio di legalità e alla lotta a ogni forma di criminalità anche attraverso l’attività politica quotidiana". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che risponde così alla richiesta di cambio radicale invocato da Elly Schlein nella Giunta regionale.

Emiliano aveva fatto intendere di voler coprire, con nuove personalità, solo gli incarichi lasciati vacanti dai dimissionari esponenti del Movimento5Stelle. La segretaria Schlein avrebbe chiesto, invece, un intervento politico di portata superiore rispetto ad un classico 'rimpasto di governo'.

"In questi giorni ho approfondito con la segretaria Elly Schlein i termini della situazione che si è determinata a seguito di iniziative giudiziarie che, pur non avendo riferimento ad alcuna attività della Giunta regionale, non possono lasciarci indifferenti e meno che mai inermi", ha sottolineato il presidente della Regione Puglia.