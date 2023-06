E' morto Silvio Berlusconi, il cordoglio del mondo politico pugliese. Emiliano: "Era un avversario formidabile"

E' morto a 86 anni Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio, fondatore di Forza Italia e padre del gruppo Mediaset è deceduto nell'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da qualche giorno. Una morte che, inevitabilmente, è uno spartiacque nella vita politica e sociale italiana, per un personaggio da una parte amato e dall'altra osteggiato che ha segnato gli ultimi 30 anni delle vicende del Belpaese.

Stretto, nonostante la caratura internazionale della sua vita politica, il suo rapporto con la Puglia e la città di Bari, visitata tante volte per i suoi comizi e incontri elettorali e politici che richiamavano folti gruppi di sostenitori dal capoluogo e da tutta la regione per portargli supporto e affetto. Una Bari dolce e amara per Berlusconi, teatro anche del processo 'Escort' che vedeva tra gli imputati proprio l'ex premier, la cui prossima udienza era prevista per il 30 giugno.

Numerose le reazioni del mondo politico e istituzionale pugliese alla notizia della morte dell'ex premier: “Silvio Berlusconi - ha dichiarato il governatore della Puglia, Michele Emiliano - è stato per me un avversario politico formidabile, ma anche una persona affettuosa e gentile in ogni occasione in cui l’ho incontrato e gli ho parlato. Aveva una concezione della vita piena e senza paura, persino delle profonde contraddizioni che ha scelto o che non ha potuto evitare. Le ha vissute con spirito ironico e con grande capacità politica, imprenditoriale e umana. Ha subito furibondi attacchi reagendo con forza sovrumana e con la tristezza di chi non ha avuto tutto l’amore che avrebbe desiderato. Sono addolorato come credo moltissimi italiani e avrei voluto salutarlo prima che se ne andasse, ma il pudore di disturbarlo e la speranza che stesse meglio mi hanno frenato. Nei libri di storia avrà molte pagine di grande importanza. Esprimo alla sua famiglia, alla comunità di Forza Italia e a tutti i suoi cari, le condoglianze mie personali e della Regione Puglia” ha concluso Emiliano.

Il gruppo dirigente pugliese di Fi ha espresso il proprio dolore per la scomparsa del proprio leader: "Ho aperto un club di Forza Italia nel 1993. Tutta la mia storia politica è sempre stata qui, con Silvio Berlusconi Presidente. Con la sua scomparsa si crea un 'prima' e un 'dopo' nella storia del nostro Paese" dice il commissario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis. “Abbiamo - aggiunge - la consapevolezza di vivere un dolore che non andrà via e che ci porteremo dentro per sempre: con la scomparsa del nostro Presidente Berlusconi va via un pezzo di storia dell’Italia e per noi un leader straordinario che ci ha guidato fino ad oggi con saggezza e lungimiranza. Il fondatore del centrodestra in Italia, uno dei più autorevoli leader del mondo. Per noi, una persona eccezionale, dalle doti umane uniche. È stato un onore collaborare con lui e la storia lo risarcirà. Ci mancherà sempre - conclude D’Attis - ma abbiamo l’orgoglio di aver avuto un leader il cui nome è e resterà tra i grandi della Storia”.

"La Puglia piange Silvio Berlusconi e siamo distrutti dal dolore per la scomparsa del nostro Presidente, venuto a mancare questa mattina a Milano", dichiara invece il vice commissario vicario, il senatore Dario Damiani. “Silvio Berlusconi - prosegue - amava molto la nostra regione e non aveva mai fatto mancare la sua vicinanza. I pugliesi questo lo hanno sempre capito e lo hanno ripagato con lo stesso affetto sincero, dal suo debutto sulla scena politica quasi 30 anni fa fino all'ultimo. Non tocca a noi elogiarne le straordinarie qualità di imprenditore, visionario e concreto al tempo stesso, nè i meriti politici, che fanno di lui il padre del centrodestra in Italia. A noi mancherà più di tutto l'uomo, generoso e attento, disponibile e appassionato, che ha amato l'Italia sopra ogni cosa e ha servito il suo Paese fino alla fine. Aveva ancora tanti progetti il nostro Presidente, per il Sud in particolare. A tutti noi il dovere di portarli avanti, - conclude Damiani - umilmente e con impegno, per continuare a essere degni del passato che ci ha lasciato e del futuro che immaginava".

Cordoglio è stato espresso dal gruppo consiliare di Forza Italia in Consiglio regionale con una nota a firma dei consiglieri Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia: “Abbiamo avuto l’onore di avere il più grande dei leader che ci ha sostenuto fino alla fine. Il nome di Silvio Berlusconi resterà nella storia, ma ha orientato anche tutta la nostra vita ed esperienza politica. Oggi è una brutta giornata per noi e per l’Italia, un dolore immenso. Riposa in pace, Presidente. Te lo meriti. Ci mancherai sempre e grazie per quello che hai fatto per il Paese e per Forza Italia”.