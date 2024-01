Weekend a Bari e dintorni: gli eventi in programma il 27 e 28 gennaio 2024

Il mese di gennaio si conclude con una serie di appuntamenti per ricordare gli orrori della Shoah e le vittime dell’Olocausto. A Bari prende inizio il Campionato Invernale Vela d’Altura con eventi tecnici e tematici di approfondimento aperti a tutti gli appassionati di vela. Non mancheranno inoltre gli eventi dedicati ai più piccoli e le visite guidate alla scoperta dei tesori del nostro territorio.

Fidelio di Ludwig van Beethoven, per la regia di Joan Anton Rechi, aprirà la “Stagione d’Opera 2024” venerdì 26 gennaio alle 20.30 al Petruzzelli. L’opera Fidelio fu rappresentata per la prima volta il 20 novembre 1805 al Theater an der Wien. L’elegante allestimento scenico della Fondazione Teatro La Fenice sarà in replica domenica 28 gennaio alle 18.00, martedì 30 gennaio alle 20.30, giovedì primo febbraio alle 18.00.

Non si può rimanere in una fiaba senza un pochino di furbizia. È quello che succede alla nostra Cappuccetto, che riesce a tenere a bada buoni e cattivi, e ci mostra come tutte le parole dette al momento giusto sono importanti.Il 27 e il 28 gennaio ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella in scena lo spettacolo di pupazzi e attori 'CAPPUCCETTO BAMBINA IMPERTINENTE' di Molino d'Arte.

Tutto pronto per la XXIV edizione del Campionato Invernale Vela d’Altura “Città di Bari”. La manifestazione sportiva inizierà domenica 28 gennaio alle 10.30 (orario del segnale di avviso della prima prova) per concludersi domenica 10 marzo. Quattro le giornate di prova previste quest’anno, a cui se ne aggiunge una per l’eventuale “recupero” da farsi nel caso in cui una o più giornate di regata non si siano regolarmente svolte.

Al Planetario di Bari un appuntamento per viaggiare virtualmente nel cosmo ed osservare direttamente il cielo stellato con i telescopi. Domenica 28 gennaio dalle ore 18:00 alle 19:00 spettacolo di astronomia “Viaggi Spaziali”.

La compagnia Carrozzeria Orfeo porta al Teatro Kismet di Bari il loro nuovo spettacolo, dove spostano l’attenzione al tema opposto: il benessere e l’apparente successo. Un atteso ritorno all’Opificio per le arti – lo scorso anno il loro ‘Miracoli metropolitani’ aveva registrato un doppio sold-out – per il debutto pugliese di Salveremo il mondo prima dell’alba, in scena sabato 27 gennaio alle ore 21 e domenica 28 gennaio alle ore 18.

Alla Cittadella degli artisti uno spettacolo che apre uno squarcio tra le catastrofi sociali, stermini, guerre, incompatibilità religiose, etniche, politiche, insomma tutti gli orrori che la natura umana ha esibito nel corso dei millenni. In occasione della Giornata della memoria sabato 27 gennaio alle 20 il laboratorio urbano di Molfetta ospita Vuoti di memoria, produzione Teatro Libero diretta da Max Mazzotta.

All'Abeliano in scena lo spettacolo 'Amici'. L’amicizia è il filo conduttore di questo spettacolo portato in scena dalla compagnia stabile del Teatro del Torrino. Un’amicizia che diventa l’archetipo delle relazioni umane, dove il bianco e il nero inevitabilmente si “colorano” e si “sporcano” a vicenda. Il tutto avviene in una Stoccarda, quella del 1932, che precipita nel baratro del nazismo e delle persecuzioni razziali.

Storie da custodire tramandare, di fontanine e persone, impresse in 60 scatti e decine di manufatti d’epoca. “La fontana racconta”, la mostra itinerante di Acquedotto Pugliese (AQP), fa tappa a Bitritto (BA). Dal 24 gennaio al 13 febbraio, fotografie e cimeli che raccontano la storia delle mitiche fontanine di AQP, le cape de firr, icone in ghisa dell’emancipazione della Puglia dalla scarsità d’acqua, saranno a disposizione dei cittadini nella Sala Castello del Comune di Bitritto (piazza Leone).

Dopo il grande successo dello spettacolo Performance del 2015 e anni particolarmente intensi che l’hanno vista protagonista in tv di uno show e una serie televisiva tutti suoi, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo e il doppiaggio di Morticia nel cartone animato La Famiglia Addams, Virginia Raffaele torna al suo primo amore, il teatro, e lo fa con uno spettacolo completamente nuovo dal titolo Samusà al Piccinni di Bari.

A Bari e dintorni tanti appuntamenti per scoprire la storia, le bellezze architettoniche e i paesaggi del nostro bellissimo territorio: qui tutte le escursioni e le visite guidate in programma.