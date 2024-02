Weekend a Bari e dintorni: cosa fare il 3 e 4 febbraio 2024

Tra balli, maschere e divertimento parte il primo fine settimana carnevalesco del mese: tanti gli eventi per l'occasione con filate, esibizioni, ospiti e iniziative a tema. Non mancheranno gli spettacoli a teatro con musica ed esibizioni mozzafiato, gli appuntamenti dedicati ai piccoli e le visite guidate alla scoperta del territorio. Da non perdere la possibilità di visitare gratuitamente i musei e i parchi archeologici di Bari e provincia.

A Putignano è tutto pronto per un “Carnevale da Capogiro”, si viaggerà nel tempo attraverso un vortice di divertimento: si parte il 4 febbraio con la prima tra maestosi carri in cartapesta, maschere di carattere e gruppi mascherati, a cui si uniranno lungo il percorso tanti particolari artisti di strada. Per ogni giornata un ricco programma di intrattenimento con finale in musica.

Tra canti e balli inizia il Carnevale Coratino: appuntamento Domenica 4 Febbraio dalle 10:30 in Piazza Sedile con Precarnival, una festa in maschera con dj set a cura di Music Department Events, Michele Minafra e Domenico Valente e per i più piccoli l’animazione delle mascotte di Group Animation & Boing Party.

Il 4 febbraio si rinnova l’appuntamento con Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

“SHINE – Pink Floyd Moon”, l'opera rock di Micha Van Hoecke, arriva domenica 4 febbraio al Teatro Petruzzelli nell’ambito dell’82ª Stagione della Camerata Musicale Barese, con l’accompagnamento musicale dal vivo dei Pink Floyd Legend e i danzatori della Compagnia Daniele Cipriani, con l’eccezionale presenza di Raffaele Paganini nel ruolo del protagonista. Una vera opera, con allestimenti, musica dal vivo, canto e danza per ricordare un gruppo che è ormai una leggenda mondiale, i Pink Floyd.

Lo spettacolo di astronomia “LA STORIA DELL'UNIVERSO”, per rivivere l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti.

Dopo il grande successo del debutto regionale a Bari – con due sold-out registrati al Teatro Kismet a gennaio – La Ferocia, adattamento teatrale di VicoQuartoMazzini del pluripremiato romanzo di Nicola Lagioia, torna in scena in Puglia. Sabato 3 febbraio alle ore 21 è il palco del Teatro Radar di Monopoli ad accogliere il bestiario sull’incapacità di sopprimere l’istinto di prevaricazione, diretto da Michele Altamura e Gabriele Paolocà, su adattamento a cura di Linda Dalisi.

Il più simbolico testo del drammaturgo campano Annibale Ruccello al Teatro Kismet per il nuovo appuntamento della Stagione 2023.24 ‘Bagliori’, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari. Sabato 3 febbraio alle ore 21 e domenica 4 febbraio ore 18 il palcoscenico dell’Opificio per le arti di Bari accoglie Le cinque rose di Jennifer, adattamento diretto da Gabriele Russo che racconta la storia di Jennifer, un travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni ‘80. A interpretarlo Daniele Russo, affiancato da Sergio Del Prete.

Il Balletto del Sud di Fredy Franzutti si prende il palco del Teatro van Westerhout con un doppio spettacolo di danza, musica e teatro intitolato «Il Cigno», in programma domenica 4 febbraio alle ore 18 e 20.15.

Art Revolution, l’esposizione interattiva dei quadri parlanti inaugurata il 6 dicembre scorso nell’ex Mercato del Pesce di Bari, in piazza del Ferrarese, resterà aperta fino al 25 febbraio. Piazza del Ferrarese accoglie i visitatori con una grande mostra adatta a tutti, bambini e adulti e contribuisce a rendere più magica l’atmosfera del capoluogo pugliese.

Dal 1° febbraio e per tutto il mese nel centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina a Bari apre al pubblico la “Casa Capovolta”, una casa con il tetto piantato nel terreno e il pavimento per aria. Una visione del mondo fuori dal comune, una struttura di 72 mq per un’altezza di 6 metri, cinque stanze diverse pronte a soddisfare gli animi pop ed eclettici di tutti i visitatori. Ogni ospite potrà passeggiare sul soffitto, con letti, tavoli e sedie sopra la propria testa.

Con la Cerva fatata al Teatro Casa di Pulcinella uno spettacolo in cui ci sasranno racconti di mirabilie, meraviglie e metamorfosi. Sulla scena un libro coloratissimo prende vita e i personaggi si trasformano in un modo nuovo ed antico: i principi sono volpi, le gatte sono cenerentole, le statue prendono vita, le addormentate non si vogliono svegliare.