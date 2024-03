Pasqua e Pasquetta a Bari e provincia: gli eventi dal 29 marzo al 1 aprile 2024

Riti e tradizioni della Settimana Santa danno il via ai tre giorni più intensi del periodo Pasquale che vedono i centri storici diventare scenari perfetti per processioni, rappresentazioni, messe in scena della passione di Cristo. A Bari e in provincia diverse sono le manifestazioni ricche di storia e di forte significato sociale, simbolo di appartenenza alla comunità. Gli eventi religiosi si intrecciano ai numerosi appuntamenti dedicati alla cultura e all'intrattenimento soprattutto in vista della Pasquetta. Saranno giorni pieni di visite guidate, concerti, eventi gastronomici e uscite fuori porta.

Iniziative legate alla Settimana Santa

Ad Alberobello appuntamento con la 47^ edizione della Passione Vivente venerdì 29 marzo 2024 in piazzale Biagio Miraglia: i partecipanti sono più di un centinaio tra giovani e meno giovani e i personaggi sono quelli tradizionali della Passione Vivente…: apostoli, soldati romani e del tempio, Pilato e sinedriti che cospirano contro Gesù, ladroni, centurioni, donne e bambini.

Venerdì 29 marzo visita guidata con itinerario della 'Passione di Cristo': sarà possibile vedere le edicole della Passione sparse nella città vecchia e durante il percorso saranno letti brani in dialetto barese che riguardano questo particolare periodo di devozione.

Appuntamento con l’itinerario “Bari tra sacro e profano: I Misteri e le Edicole”. Le edicole votive sono testimonianza di differenti stili artistici, impregnati di paganesimo. Questo insolito viaggio tra il sacro e il profano, arricchito da curiosi aneddoti, attraversa i vicoli, le strade e le corti della città vecchia, mostrandone gli aspetti più intimi.

A Noicattaro tre giorni di eventi sacri, i riti della Settimana Santa Nojana, che si rinnovano nel 2024 unendo fede e tradizione dal 28 al 30 marzo: le antiche processioni che attraversano la città, accompagnate dalla fede dei presenti, per celebrare la resurrezione del Cristo nel periodo pasquale, ma anche segnare l’inizio della primavera, di un tempo nuovo di rinascita.

Sempre a Noicattaro arrivano le visite guidate Alla scoperta di Noja dedicato ai riti religiosi e alle tradizioni che caratterizzano la Settimana Santa nojana. Giunto all’XI edizione, la manifestazione si propone di far conoscere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e demoetnoantropologico del paese proprio durante le festività pasquali. Un momento molto suggestivo per la città che vive ed è custode dei riti della passione da secoli.

Dalla Mostra dei “Misteri in miniatura” in cui verranno esposte le riproduzioni in scala dei Misteri che compongono la processione del Venerdì Santo fino alla suggestiva processione per le vie del centro: anche la Settimana Santa a Palese, come ogni anno è ricca di eventi legati alla tradizione.

Tra fede, cultura, arte e tradizione fino al 30 marzo 2024 un ricco programma a Castellana Grotte dedicato alla Settimana Santa con processioni, visite guidate e convegni.

A Ruvo di Puglia una nuova esperienza immersiva nei luoghi e nelle immagini dei riti della Settimana Santa: tutte le visite guidate.

Pasqua e Pasquetta

Musica, pic-nic e degustazioni

La spiaggia barese Torre Quetta festeggerà l'arrivo della bella stagione il giorno di Pasquetta, 1° aprile. Le attività sul lido partiranno già dalla giornata di Pasqua, domenica 31 marzo. La grande festa inaugurale di Pasquetta prevede concerti, dj set e animazione per i più piccoli.

A Putignano arriva Pasquetta selvatica: una festa sincera e incontaminata, da vivere alla maniera classica: in compagnia della brace e le birre all’ombra della macchia mediterranea, una giornata da spendere a giocar sul prato, staccando dalla frenesia e dedicandosi al piacere dell’ozio.

A Sammichele di Bari buon cibo,divertimento e convivialità: in uno dei borghi più belli d’Italia lunedì 1 aprile ritorna con grandi novità Pasquetta e Zampina, l’evento annuale che trasforma il centro cittadino di Sammichele di Bari in un mega barbecue a cielo aperto, l’ideale per trascorrere una briosa e confortevole esperienza fuori porta tutta da vivere all’insegna del buon cibo e della spensieratezza.

Aperture di teatri e musei

Il teatro Petruzzelli apre le porte ai visitatori anche nel periodo pasquale. Per le visite in programma il 30 marzo, 31 marzo e primo aprile sarà necessaria la prenotazione.

Domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta con le porte aperte ai visitatori per castelli, musei e parchi archeologici in Puglia. Grazie all'iniziativa promossa dalla Direzione regionale Musei Puglia, cittadini pugliesi e turisti potranno approfittare del lungo weekend per scoprire, alle consuete tariffe di ingresso, i luoghi della cultura presenti sul territorio.

Visite guidate ed escursioni

Un fine settimana di passeggiate tra palazzi storici ed escursioni tra querce, eremi e percorsi unici nella natura e poi ancora aperitivi sul mare: