Gli eventi del lungo ponte di Ognissanti: cosa fare dal 29 ottobre al 1 novembre 2022

Avete deciso cosa fare in questi giorni di festa e soprattutto di bel tempo? Dal weekend fino alla festa di Tutti i Santi passando per quella di Halloween vi aspetta una serie di eventi a tema tra degustazioni, passeggiate nella natura, musica, feste e spettacoli a teatro.

Per il lungo ponte di Ognissanti, Rutigliano si prepara ad ospitare “La festa del vino e dei sapori d’autunno”. Da sabato 29 ottobre e fino a martedì 1 novembre a terza edizione del PUGLIA WINE FESTIVAL. Le iniziative si concentreranno fra piazza XX Settembre e le vie del borgo, luoghi che saranno allestiti con casette per la degustazione di vini di numerose cantine pugliesi, caldarroste e altri piatti tipici.

Approfittando delle giornate di festa vi suggeriamo quattro itinerari nel cuore dei boschi di Puglia. Un trekking autunnale tra i colori del foliage, il profumo dei funghi e delle castagne. Luoghi meravigliosi che non potete perdere: Qui tutta la programmazione.

Per gli appassionati del brivido il tenebroso ed affascinante Oblio Horror Circus: il pubblico viene accolto all’ingresso dall’eccelsa frenesia di personaggi davvero spaventosi, che traghettano gli spettatori attraverso il tunnel oscuro, dove si svolge l’emozionante pre-show sino a giungere in sala, tra i protagonisti, clown killer e umani pervasi ad estrema follia, che si alterneranno in pista con attrazioni esclusive ed estreme.

Fino al 30 ottobre ESports, il festival degli sport digitali dove gamers di ogni età con un ricco programma di attività con tornei quotidiani con alcune delle discipline sportive più amate in versione digitale e superospiti.

Al Kismet un racconto di viaggio, che attraverso la voce narrante di Teresa Ludovico e le musiche di Nabil Bey Salameh, diventa canto di accoglienza. È il debutto internazionale della nuova produzione Teatri di Bari, La bambina venuta dal mare, a chiudere gli appuntamenti di ottobre della rassegna ‘C’è aria di festa’.

Al Petruzzelli invece Fuego, balletto con soggetto, coreografia e regia di Antonio Gades e Carlos Saura, ispirato a El amor brujo di Manuel de Falla.

Nelle Grotte di Castellana in scena 'Hell in The Cave', lo spettacolo stanziale che unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della caverna della Grave come spazio scenico, nato da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante

Torna a Bari Music Week con un'anteprima che si terrà il 31 ottobre negli spazi del Teatro Kismet a Bari. Torna la grande musica internazionale, con live e dj-set che spazieranno dall'elettronica alla black, dall'indie all'afro-jazz, per un evento che intreccia realtà di diversa estrazione creativa per proporre al pubblico un'esperienza di ascolto assolutamente immersiva.

Il clima temperato permette di godere di lunghe passeggiate all'aperto tra bellezze naturali e per le vie della città alla scoperta dei tesori storici e architettonici: ricordiamo le viste tra le chiese di Bari, la vista nella Bari sotterranea, al Museo di Santa Scolastica, visita alla scoperta di Bitonto, tra le rocce di Gravina e i percorsi speciali nelle Grotte di Castellana. Non mancheranno gli itinerari nel Bosco di Mesola e delle Pianelle e di Acquatetta. Qui tutti i dettagli.

I bambini e le bambine di Bari potranno partecipare gratuitamente a una serie di attività laboratoriali e assistere a spettacoli pensati proprio per loro. Qui principali appuntamenti in programma (per conoscerli tutti www.leduebari.it):

Eventi di Halloween

La notte più paurosa dell'anno è alle porte con eventi dedicati ai grandi e ai piccini:

A Putignano un labirinto di atmosfere tenebrose con Il Borgo Stregato. Nei vicoli del Centro storico un itinerario arricchito da installazioni in cartapesta pronto per ospitare al meglio quanti si vorranno approcciare a questa manifestazione. Particolare attenzione sarà rivolta ai bambini, con spazi dedicati all'interno del borgo antico e un'offerta di contenuti ludici e didattici, in modo tale da far immergere i piccoli ospiti in uno scenario a loro adatto.

Halloween tra Querce ed Eremi. Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo.

Visita guidata di Halloween con Storie di Paura fra i Trulli. Percorrendo le vie della città, ascolteremo gli antichi racconti di paura, che un tempo venivano tramandati dai più anziani. Una passeggiata fra i trulli per scoprire anche le origini di una tradizione locale ormai scomparsa: "L'anème di muorte".

Il Collettivo Magnitudo continua il suo progetto artistico "Ciclica" dedicato ai cicli naturali con questa performance che intende condividere e recuperare tradizioni e riti antichissime che accomunano tutti i popoli e le culture. Lo spettacolo Crepuscolaria- Celebrando la notte degli spiriti è in forma itinerante all'interno dell'Orto Urbano Campagneros e prevede l'interazione e la partecipazione attiva del pubblico.