Weekend delle Palme a Bari e provincia: 10 appuntamenti da non perdere dal 23 al 24 marzo 2024

Teatro, escursioni e tradizioni: gli eventi in questo fine settimana sono tanti e pensati per tutti, dai grandi ai più piccoli. Con la domenica delle Palme inizia la settimana Santa, ad uno dei momenti più sentiti delle comunità cristiane, e molti comuni si preparano per l'occasione dando vita ad una serie di iniziative a tema. Ecco una guida su cosa fare in città nel weekend.

Tutti gli eventi del weekend: l'agenda di Baritoday

Mangiare e bere a Bari: i consigli di Cibotoday

Concerti a Bari e dintorni 2024

Fa tappa a Bari e ad Acquaviva lo spettacolo di danza “Il lago dei cigni”, uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, l’intramontabile capolavoro di Pëtr Il’ič Čajkovskij, in cui l’ideale neoclassico di una bellezza assoluta, regolata da un ordine imperturbabile, è l’obiettivo totalizzante della creazione.

A Bari appuntamento con una fiaba teatrale per tutte le età: nello spettacolo L’orso felice, in scena domenica 24 marzo alle ore 18, protagonista è un orso che si fa molte domande, un curioso – si direbbe – o forse un filosofo, e quando non se le fa, a fargliele sono dei biglietti trovati nelle tasche. Lo spettacolo è consigliato a un pubblico a partire da 3 anni.

Al Planetario di Bari arriva una serata speciale dedicata alla bellissima cometa 12P/Pons-Brooks: uno spettacolo di astronomia per conoscere tutti i pianeti del Sistema Solare da Mercurio sino ai pianeti nani ghiacciati, Marte, la pericolosa fascia degli asteroidi, attraverso gli anelli di Saturno e le stelle comete.

Monopoli, Egnazia, Trani, Bari, Giovinazzo, Brindisi e Santa Maria di Leuca sono le tappe del viaggio che conduce alla scoperta di una Puglia diversa nel documentario 'Approdi' in anteprima a Bari, scritto da Nicolò Carnimeo con la collaborazione di Scaraggi durante un viaggio in barca a vela lungo la costa pugliese: Approdi traccia una rotta immaginaria tra tempi e luoghi, tra ricordi e centri storici per giungere fino ai porti.

Il ricco programma promosso da AncheCinema nell’ambito del Fuori Bif&st, rassegna di appuntamenti che coinvolge spazi culturali e attività commerciali nei giorni del Bif&st, che è stato inaugurato con la riapertura dopo 31 anni del Cinema Jolly con una mostra multimediale immersiva, si conclude con il party BallaRock: sarà l’occasione anche per festeggiare gli otto anni del Teatro AncheCinema di Bari, inaugurato il 19 marzo 2016 negli spazi di quello che fu lo storico Teatro dei Ferrovieri risalente al 1935, poi diventato Lucciola e dagli anni ’70 Royal.

Doppio appuntamento per rendere omaggio al Sommo Poeta Dante Alighieri in occasione del Dantedì con le Grotte di Castellana e Hell in the cave.

Ad Altamura uno spettacolo che parla d’amore e che ha come filo conduttore la musica del cantautore Enzo Gragnaniello e la spumeggiante presenza di Marisa Laurito che canta e recita “l’ammore” nelle sue tenere struggenti e divertenti sfaccettature.

A Putignano con Il Dio del massacro la drammaturga francese Yasmina Reza si addentra nelle relazioni familiari e sociali, le scompone, ne fa emergere tutte le contraddizioni e i paradossi creando un meccanismo a orologeria che fa di una situazione comune un ilare esplosione di assurda attualità.

Al Kismet va in scena L’ultimo animale un mondo abitato da due umani – Cristi e la sua migliore amica, Giudi, da cui è in affitto – e da tre animali, i due procioni Proc e Chino e un bruco di nome Bruka. Gli animali, che vivono in un buco nella parete dell’appartamento, vengono nutriti ed accuditi da Cristi, unico tramite con l’esterno, che promette continuamente loro un futuro migliore.

La Puglia da scoprire si arricchisce di appuntamenti in città e dintorni: visite guidate a Bari tra percorsi storici, sotterranei e musei, mentre tante sono le occasioni per fare delle gite fuori porta tra cammini e boschi sperduti: qui tutti gli eventi per trascorerer delle piacevoli giornate all'insegna della cultura e della natura.