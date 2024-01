Weekend a Bari e provincia: cosa fare dal 12 al 14 gennaio 2024

Terminato il periodo dedicato alle feste natalizie, a Bari e dintorni continua la ricca programmazione dedicata agli eventi culturali: tanti gli appuntamenti a teatro, con la musica e le mostre. Ci saranno inoltre occasioni per esplorare la città e alcuni centri e per fare escursioni lungo percorsi unici e di rara bellezza lungo la costa e nelle campagne della provincia.

Tutti gli eventi del weekend: l'agenda di Baritoday

A Castellana Grotte Venerdì 12 gennaio 2024 ultima serata dei Giorni del Fuoco: assieme al programma religioso della Festa Patronale organizzato dal Comitato Feste Patronali in onore di Maria Santissima della Vetrana, in piazza Garibaldi appuntamento con Fanova in Festa, evento promosso dalla cantina Terrecarsiche1939 con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte e del Comitato Feste Patronali. Protagonisti della serata i Terraross in concerto (a partire dalle ore 20).

Protagonisti al Petruzzeli l’Orchestra del Teatro ed i suoi professori in qualità di solisti: si inizia con Sarà Danila Grassi nel primo Famila Concert del nuovo anno, venerdì 12 gennaio alle 18.00.

L’intensa stagione concertistica 2024 dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari prende il via venerdì 12 gennaio, alle ore 20.30, nel teatro “Niccolò Piccinni” con il concerto dal titolo evocativo: “Sipario!” e che vede la collaborazione con i giovani cantanti vincitori dello storico concorso promosso dal Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “Adriano Belli”.

Al Teatro Mariella di Monopoli venerdì 12 gennaio alle 20,30 lo spettacolo Io ero il milanese. Live con Mauro Pescio. Io ero il milanese è il racconto di un uomo che nella vita ha fatto tante scelte sbagliate, un uomo con cui la sfortuna si è accanita, un uomo che ha toccato il fondo, ma che da quel fondo si è rialzato.

Debutto regionale al Teatro Kismet di Bari per un bestiario sull’incapacità di sopprimere l’istinto di prevaricazione. VicoQuartoMazzini porta in scena dal 12 al 14 gennaio La Ferocia, tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia (Giulio Einaudi Editore) vincitore del Premio Strega 2015 e del Premio Mondello. Nello spettacolo, diretto da Michele Altamura e Gabriele Paolocà nell’adattamento teatrale curato da Linda Dalisi, si racconta la storia della famiglia Salvemini, una saga familiare in cui le colpe dei padri si specchiano nelle debolezze dei figli.

Il Teatro Margherita di Bari fa da cornice all’esposizione fotografica Elliott Erwitt Icons, un percorso fotografico che racchiude la sua lunga vita professionale attraverso le sue più celebri fotografie, nonché quelle da lui stesso predilette. Uno spaccato della storia e del costume, interpretati con l’ironia ineffabile di Erwitt e con la sua vena surreale, talvolta potentemente romantica. Questa esposizione costituisce il primo autentico tributo alla sua memoria esattamente un mese dopo la sua scomparsa, avvenuta il 29 novembre scorso.

Al Teatro AncheCinema lo spettacolo teatrale “Il Fantasma” con Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli e Brando Rossi. “Il Fantasma”, già andato in scena con successo quest’anno al Teatro Piccinni di Bari e che anni fa ha registrato il tutto esaurito per settimane, entusiasmando migliaia di spettatori.

Imma Tataranni sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi più disparati, è in Puglia, dopo Bitonto Vasessa Scalera con il suo spettacolo 'La sorella migliore' è in scena a Polignano e Gioia del Colle.

L’attore Paolo Panaro e il pianista Alexander Romanovsky si ritrovano sul palco del Teatro Piccinni di Bari per un inedito spettacolo teatrale e musicale del racconto capolavoro di Karen Blixen «Il pranzo di Babette».

Al Planetario di Bari dopo aver conosciuto le caratteristiche dei pianeti del Sistema Solare attraverseremo gli spazi interstellari alla ricerca di altri incredibili sistemi planetari e di una nuova Terra con lo spettacolo dedicato alla Terra e all'Universo.

Tante le visite guidate alla scoperta dei tesori della città di Bari e dintorni, escursioni tra querce ed eremi, percorsi lungo la costa: Qui tutta la programmazione.