Weekend a Bari e provincia: gli eventi dal 19 al 21 gennaio 2024

Parte un nuovo fine settimana barese con una serie di eventi da non perdere tra manifestazioni culturali, escursioni, musica e teatro: spettacolare l'evento in programma a Giovinazzo dove si rivivrà l'inferno dantesco tra arte e narrazione e quello di Rutigliano con la Fiera del Fiaschietto. Non mancheranno i numerosi spettacoli a teatro dedicati ai grandi e ai bambini come anche le visite guidate alla scoperta della città e dei dintorni.

Borgo Infernum sta per tornare...Da Caronte al Minotauro, con Minosse e Lucifero, sono in viaggio dall'inferno Dantesco per approdare nuovamente nel borgo del comune di Giovinazzo, immersi in una narrazione coinvolgente e itinerante. I biglietti sono in vendita sul circuito vivaticket.it (costo unico di 5 euro, infotel: 340.253.83.69) e il programma sarà articolato nel seguente modo: si parte venerdì 19 gennaio con tre turni, alle 18, alle 19,30 e alle 21, con il raduno degli spettatori in piazza Costantinopoli, trenta minuti prima dell’inizio di ogni turno. Lo stesso programma si svolgerà per sabato 20, con medesimi orari per raduno e inizio spettacolo.

Domenica 21 Gennaio sempre a Giovinazzo la magica atmosfera de "I Fuochi di Sant'Antonio" a Giovinazzo! Un evento straordinario ti attende con un programma coinvolgente: si inizierà la giornata con le note avvolgenti di una Street Band che creerà un'atmosfera unica in giro per la città, accompagnata da giocoliere, mangiafuoco e trampoliere. Un falò accogliente in piazza darà inizio a una serata incantevole. L'Orchestra popolare Notte della Taranta" farà ballare a suon di pizzica la piazza Vittorio Emanuele II.

Continua a Rutigliano la Fiera del Fischietto in Terracotta anche nelle giornate di Sabato 20 Gennaio e Domenica 21 Gennaio, in Piazza XX Settembre e nel Borgo Antico, tra bancarelle della terracotta, stand di eno-gastronomia tipica, artisti di strada, concerti musicali, mostre, visite guidate e attività varie: IL PROGRAMMA.

Sul palco del Teatro Mercadante di Altamura, Elio sarà alle prese con Enzo Jannacci, il cantautore più originale della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia.

Torna, dopo il successo della scorsa stagione, il sorprendente spettacolo teatrale “Il Fu Mattia Pascal” con Giorgio Marchesi e Raffaele Toninelli in programma domenica 21 gennaio 2024 al Teatro AncheCinema di Bari alle ore 17.00 e alle ore 19.30.

Tre figure femminili che sul palco disegnano la minima geografia necessaria all’evocazione del commiato. Il ‘passaggio’ è al centro di Kampai! o dell’umana finitezza, spettacolo in programma sabato 20 gennaio alle ore 21 al Teatro Kismet di Bari.

Con Destinazione Luna al Planetario voleremo tra i crateri lunari e scopriremo tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. Esploreremo altre incredibili lune orbitanti attorno a Giove e Saturno.

Un doppio appuntamento proposto dal Teatro Abeliano di Bari. Per la rassegna “To The Theatre” sabato 20 alle 21, va in scena lo spettacolo “Moby Dick” (tratto dal “Moby Dick” di Herman Melville). Domenica 21 gennaio alle 18, si riparte con la rassegna “A teatro con mamma e papà”, con lo spettacolo “La guerra dei grandi”.

Alla scoperta delle bellezze del nostro territorio tra palazzi storici, percorsi sotterranei ed escursioni nella natura: tante le proposte per visitare Bari, dintorni e altri centri d'interesse.

Al Demodè un nuovo appuntamento della rassegna “Tribute Review, nel quale saranno impegnati i No Wall, tribute band dei Pink Floyd, con un live fatto di suoni, atmosfere, luci ed effetti psichedelici per far ripercorrere i più grandi successi della storica band londinese e dell’album “Dark side of the moon” in occasione del cinquantenario della sua pubblicazione.