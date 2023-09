Weekend a Bari e provincia: gli eventi dal 30 settembre al 1 ottobre 2023

Ottobre inizia con un weekend scoppiettante di sole e sagre dedicate ai prodotti autunnali: salsiccia, mandorle, calzoni, uva e tante degustazioni. Accanto ai sapori di Puglia non mancheranno gli appuntamenti culturali tra teatro, concerti e ingressi gratuiti nei musei.

Il 1° ottobre si rinnova l’appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Al Palaflorio appuntamento con Gigi D’Alessio che riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici.

Il tour estivo 2023 di Paolo Belli si chiude a Gravina in Puglia: dopo una stagione ricca di successi che ha visto Belli e la sua Big Band esibirsi di fronte a migliaia di spettatori, l’ultimo live della tournée si terrà sabato 30 settembre alle 21:30 in Piazza Scacchi (ingresso libero).

Sabato 30 settembre 2023, a partire dalle ore 18.30, in Villa Comunale (Piazza G. Garibaldi), si svolgerà a Molfetta la ventinovesima edizione della Sagra del Calzone molfettese del vino doc e dell’olio extravergine d’oliva, evento promosso dall’associazione turistica Pro Loco con il patrocinio di Comune di Molfetta, Molfetta Summer Edition 2023, Unpli Puglia e Regione Puglia. Anche quest’anno il programma messo a punto dalla Pro Loco propone un mix di musica, sapori genuini, tradizioni e divertimento.

Nel weekend il momento clou delle celebrazioni in onore di San Raffaele Arcangelo a Cellamare. Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, tra sacro e profano, nelle vie del paese si svolgeranno gli ultimi appuntamenti per celebrare il santo copatrono della città. In particolare, sabato si terrà la sagra, nel corso della quale verranno allestiti stand che proporranno prodotti locali e prelibatezze enogastronomiche. Un evento pensato per grandi ma anche piccini, grazie alla zona dedicata al luna park, allestito in occasione delle festività. A chiudere la serata il concerto di Zulejka, artista nota per la sua proposta di musica popolare proveniente da più parti del mondo.

Riti della fede, tavole tematiche sull’agroalimentare e iniziative per tutte le età segnano la due giorni di eventi – 30 settembre e primo ottobre - della Festa del Raccolto di Noicattaro. La festa del raccolto 2023 è anche musica, gastronomia e spettacoli per tutte le età. Domenica a partire dalle 19.30 il centro storico di Noicattaro accoglierà l’animazione per i più piccoli e gli spettacoli itineranti con artisti di strada, oltre a degustazioni di prodotti tipici locali negli appositi stand. È poi ancora l’uva protagonista, a partire dalle nuove generazioni con il Laboratorio di pigiatura del vino.

L’Estate Sammichelina 2023 culmina con la 57esima edizione della Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino (29-30 settembre e 1° ottobre). È da sempre uno degli appuntamenti dell’enogastronomia pugliese più importanti e conosciuti che attira, da tutta la regione e non solo, tantissimi buongustai che raggiungono Sammichele di Bari per apprezzarla.

Sabato 30 settembre al teatro Forma di Bari l’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, festeggerà il compimento dei quindici anni di attività con una speciale serata di cabaret e di musica, prodotta dall’associazione Sirio, nella quale si alterneranno Andrea Perroni, Flavio Oreglio e Claudio Lauretta.

Bartolomeo & Cioppina": un'esplosione di comicità, abilità, pasticci, giocoleria e… simpatia alla Casa di Pulcinella Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella della Compagnia Diaghilev.

Il 30 settembre e 1 ottobre in programma la sagra dei sapori torittesi con eventi gastronomici, stand, degustazioni, workshop, visite guidate, intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo. I due prodotti identitari di Toritto, la sua mandorla e la salsiccia cervellata saranno protagonisti della due giorni a Toritto.