Una cascata di prosciutto cotto, burrata e pomodorini secchi su un buon piatto di pasta fredda: la ricetta golosa per i palati più esigenti

Mettete insieme burrata, prosciutto e una buona pasta di grando duro e il risultato è davvero eccellente: oggi vi suggeriamo una ricetta da servire in due versioni, sia fredda che calda. Ideale per ogni momento dell’anno, sia d’inverno in versione calda che d’estate nella variante fredda, ottima per un pranzo veloce da preparare con ingredienti di facile reperibilità. Con l’aggiunta dei gustosi pomodorini secchi diventa ancora più golosa per i palati più esigenti.

Ingredienti

200 g di pasta corta

1 burrata

100 g di prosciutto corto a dadini

1 spicchio d’aglio

origano

olio extra vergine d’oliva

sale

pepe

4/5 pomodori secchi

Preparazione

Questo primo è di facilissima preparazione, sia nella sua versione calda che in quella fredda. Inizialmente occorre preparare dell’acqua per lessarvi la pasta. L’acqua va portata ad ebollizione ed in seguito vi va immersa la pasta per la cottura. Una volta pronta la pasta scolatela e andatela a raffreddare con acqua fredda. Lasciate la pasta ad asciugare per qualche minuto, in seguito versatela in una terrina. Infine con la burrata a pezzettini ed i dadini di prosciutto andate ad amalgamare il tutto. A questo aggiungete a piacere origano e striscioline di pomodori secchi o freschi, un filo d’olio crudo, aglio e pepe in base ai gusti. In sostituzione alla burrata si può utilizzare la mozzarella. Dopo aver mescolato con delicatezza la pasta fredda con la burrata, il prosciutto e l’origano, passatela qualche minuto sotto il grill. La ricetta può essere soggetta a diverse varianti in base al gusto personale. A piacimento possono essere aggiunte le olive, i capperi o ciò che desiderate in base alla vostra personale creatività.

