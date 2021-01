Le polpette di carne al sugo, la ricetta della tradizione che ricorda la domenica a casa dai nonni

Semplici da preparare e realizzate con dovizia dalle nonne di tutto il territorio: come preparare le gustosissime polpette di carne al sugo

Le polpette rientrano a pieno titolo nella tradizione culinaria pugliese, semplici da preparare e realizzate con dovizia dalle nonne di tutto il territorio. Ideale espressione culinaria del concetto “una tira l’altra”, le polpette ottengono il massimo del risalto del loro sapore grazie all’accoppiata con la salsa di pomodoro.

Spesso si trovano delle varianti della classica ricetta delle polpette, grazie all’aggiunta di verdure o altri ingredienti. Ci sono vari metodi con cui è possibile effettuare la cottura, dall’accompagnamento di brodi di vario tipo alla frittura per ottenere un secondo piatto di carne ideale. Se sposate con il sugo permettono di ottenere un condimento gustoso utile anche per realizzare un primo saporito, capaci di dare alla salsa quel tocco in più che le permettono di unirsi alla perfezione con pasta e varie.

Oggi vi suggeriamo una ricetta semplice e tanto buona da preparare a pranzo la domenica. La ricetta è estremamente facile e permette anche ai cuochi meno provetti di sbizzarrirsi in cucina in un’esibizione senza precedenti. Le polpette richiedono solo mano ferma e gli ingredienti giusti.

Ingredienti

300 g di manzo tritato

30 g di pecorino tritato

pangrattato q. b.

500 g di pomodori

1 spicchio d'aglio

1 spicchio di cipolla

1 mazzo di prezzemolo

olio extravergine d’oliva q. b.

sale q. b.

pepe q. b.

basilico q. b.

1 uovo

Preparazione

Per preparare le polpette al sugo prendete una ciotola e impastate per bene al suo interno la carne tritata con il pecorino grattugiato, circa tre cucchiai di pangrattato, l'uovo, l’aglio, il prezzemolo tritato, il sale e il pepe. Cercate di realizzare delle sfere il più tonde possibili, polpette compatte e uniformi.



Mettete a soffriggere con un fondo d’olio, una cipolla tritata e basilico, aggiungetevi poi le polpette e fatele cuocere badando bene che si colorino da tutti i lati. Passate al setaccio i pomodori e aggiungeteli alle polpette con sale e pepe. Coprite il recipiente, dopo 20, 30 minuti circa le polpette saranno pronte, morbide e gustose.

(Fonte Puglia.com)