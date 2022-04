Weekend del 1 maggio: gli eventi da non perdere a Bari e provincia

Salutiamo Aprile per dare il benvenuto ad uno dei mesi più belli dell'anno con il weekend del 1 maggio e della Festa del Lavoro.Ci sarà l'occasione per vivere la città attraverso appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età: per voi un fine settimana scoppiettante e ricco di manifestazioni all'aperto tra sport, degustazioni, spettacoli, mercatini e visite guidate.

La Deejay TEN torna nel capoluogo pugliese per la sesta volta, a tre anni dall’ultima edizione e a tre settimane dall’inizio dell’estate. I percorsi da 10 e 5 km si snodano principalmente sul mare. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

Il 30 aprile e il 1° maggio, all’interno di parco 2 Giugno, la terza edizione del Primo Maggio Barese con spettacoli e concerti per grandi e piccini. Faranno da cornice tornei sportivi, lezioni di yoga, fitness class e video mapping.QUI TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, negli spazi del Palamartino, nel quartiere Libertà, torna la quarta edizione del Vintage Market Bari: una speciale “spring edition” della mostra mercato in cui professionisti e appassionati espongono e vendono i propri manufatti e collezioni di vario genere.

Tre giorni di festa con tantissimi appuntamenti e attività completamente gratuiti. Il Parco due giugno ospiterà musica dal vivo per il PRIMO MAGGIO BARESE con 20 band coinvolte e tantissimi dj set con 30 dj's che spazieranno dal jazz al rock, dal rap all’afro, dal soul all’elettronica. La programmazione artistica però non si ferma alla musica, ma include anche la messa in scena di spettacoli teatrali per adulti e bambini.Non mancherà l’area food, il mercatino vinili e vintage, l’area bimbi con giostre, attività e gonfiabili, e infine un’area sport dove si svolgeranno lezioni e tornei.

Tre giorni per scoprire le bellezze della Basilicata. Dal 29 aprile al primo maggio in piazza del Ferrarese si terranno concerti, spettacoli teatrali e laboratori dedicati alla scoperta della Basilicata e del suo straordinario patrimonio ambientale e culturale.

Domenica 1° maggio, nel giorno della Festa del Lavoro, l’orario di apertura sarà dalle 9.00 alle 14.00 (ultimo ingresso 13:30). In concomitanza con la prima domenica del mese l’ingresso al museo è gratuito.

Alla scoperta di Bari tra fortificazioni medievali, palazzi storici e tesori sotterranei: QUI TUTTE LE VISITE IN PROGRAMMA

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla città di Bari e del Bari calcio, lo scoprirete in “Storia Me’”. Si tratta di uno spettacolo teatrale in cui si racconta in parallelo la Storia di Bari e del Bari Calcio, che ha come protagonisti due grandi artisti, ognuno nel proprio genere, come: l’attore e regista Nicola Pignataro e il giornalista testimone delle vicende calcistiche dei biancorossi, Michele Salomone. Nel ruolo di “accordatore” e, allo stesso tempo, disturbatore ci sarà l’attore comico e conduttore radiofonico Max Boccasile.

Conversano Music Festival

Il Conversano Music Festival vedrà alternarsi, sul palco il 1° maggio, dalle ore 10,00 e fino alle 14.00, in una staffetta tutta in musica: TOLIE' - AKUSTIKA - ALIC'E' - ELBONELLO - COLPA DELAY - DENNY PROJECT - ESTRO - ROBERTO DE FRENZA - SIMONE SARTINI - SHAYNE - INDIFFERENTI - JOHNNY JASTA - SHAGO - PIER - MARGHE - RENODEEJAY & J.R BONDA - MAGADAN – DIONAEA. Seguirà alle ore 20.30 il concerto dei SUD SOUND SYSTEM (ingresso libero).

Nelle cattedrali di Bitonto e Bari Ferruccio Bartoletti, tra i più grandi organisti italiani

Doppio programma per uno dei più grandi organisti italiani. Ferruccio Bartoletti si fa in due per l’N&B Mareterra Festival diretto da Gilberto Scordari, del quale è ospite venerdì 29 aprile (ore 19.45) nella Concattedrale di Bitonto con il recital «Herr Bach», il signor Bach, del quale eseguirà in apertura il Preludio e Fuga in mi minore BWV 548, seguito dal Corale «Schmu?cke dich, o liebe Seele» BWV 654 e dalla Toccata e fuga in re minore «Dorica» BWV 538. Completano il programma il Corale «O Mensch, bewein dein Su?nde gross» e la Passacaglia in do minore BWV 582.