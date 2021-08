Bari, il programma delle prime tre di campionato. Numeri di maglia: Botta prende la 10

Attraverso un comunicato la Lega Pro ha reso noto il programma delle prime tre giornate del Campionato Serie C 2021/20212. Il Bari esordirà in trasferta sul campo del Potenza, nel posticipo di lunedì 30 agosto alle ore 21:00. L'esordio dei galletti al San Nicola avverrà col Monterosi, domenica 5 settembre alle 17:30, mentre alla terza Mignani e i suoi torneranno a Potenza, stavolta per affrontare il Picerno, domenica 12 settembre alle 20:30.

Bari, la numerazione ufficiale 2021-2022

In giornata il Bari ha diramato la numerazione ufficiale per questa stagione. La 7 resta sulle spalle di Mirco Antenucci, conferme anche per la 6 di capitan Valerio Di Cesare e per il 4 di Mattia Maita. Simone Simeri si riprende la numero 9, mentre la prestigiosa maglia numero 10 finisce sulle spalle di Rubén Botta. L'altro fantasista Andrea D'Errico vestirà il 14. Gli altri nuovi arrivati Cheddira, Mazzotta e Belli hanno scelto rispettivamente la 11, la 23 e la 24.