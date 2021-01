Bari-Turris 1-1, le pagelle dei Galletti: D'Ursi gol da cineteca, Montalto sbaglia l'impossibile

Rammarico e delusione, ancora una volta sono le sensazioni dominanti in casa Bari dopo il pareggio con la Turris. Com'era già successo altre volte in questo campionato, la squadra di Auteri pur producendo una consistente (a voler usare un eufemismo) mole di occasioni, non è riuscita a concretizzare la propria superiorità perdendo altri due punti importanti ai fini della rincorsa alla vetta, ora distante 8 punti.

I migliori Today

D'Ursi 6,5: Ancora in gol come a Palermo, stavolta con una prodezza dalla distanza. Prezioso anche senza palla, non avrebbe meritato il cambio.

De Risio 6,5: In assenza di Maita è lui la forza trainante del centrocampo. Positivo soprattutto quando si tratta di interrompere le trame avversarie, ha l'unico torto di cercare poco la porta nonostante il suo sinistro importante.

Antenucci 6: Dopo il penalty sbagliato a freddo (il secondo in stagione) prova a rimboccarsi le maniche nella ripresa ma tra la traversa e i salvataggi di Abagnale e Rainone la fortuna gli volta le spalle.

I peggiori Today

Montalto 5: In campo nella mezz'ora finale, appena entrato si divora l'occasione del gol che poteva valere i tre punti a due passi dalla porta, calciando "in bocca" all'estremo difensore avversario. Ingresso rivedibile.

Semenzato 5,5: Schierato titolare prima a destra, poi a sinistra, commette tanti errori e poche giocate utili.

Candellone 5: Un'altra apparizione a gara in corso senza lasciare il segno.

D'Orazio 5,5: La sua partita dura poco più di un tempo, in cui non lascia tracce. Continua la parabola discendente.

Bari-Turris 1-1: pagelle e tabellino

BARI (3-4-3): Frattali 6; Ciofani 6, Sabbione 6, Di Cesare 6; Semenzato 5,5 (73' Candellone 5), Lollo 6 (73' Bianco sv), De Risio 6,5, D’Orazio 5,5 (59' Andreoni 6); Marras 6, Antenucci 6, D’Ursi 6,5 (59' Montalto 5). A disp.: Marfella, Perrotta, Hamlili, Simeri, Corsinelli, Citro, Minelli. All. Auteri

TURRIS (3-5-1-1): Abagnale 6,5; Rainone 6, Di Nunzio 6, Lorenzini 5,5; Da Dalt 6,5 (87' D’Alessandro sv), Tascone 6 (72' Longo sv), Signorelli 6, Franco (80' Romano sv), Esempio 6; Giannone 6,5 (80' Alma sv), Pandolfi 6 (72' Fabiano sv). A disp.: Lonoce, Barone, Loreto, Lame, D’Ignazio, Marchese, Persano. All. Fabiano 6

Arbitro: Longo di Paola

Assistenti: De Pasquale - Fraggetta

IV: Catanoso

Marcatori: 29' Giannone (T), 39' D'Ursi (B)

Note - ammoniti Ciofani, Di Cesare, De Risio, Candellone (B), Esempio, Tascone, Fabiano (T). Recupero: 2' pt, 3' st.