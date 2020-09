Bari, il mercato si muove: ecco Marras, via Kupisz. In arrivo Celiento e De Risio

Giornata movimentata in casa Bari. Il club biancorosso, oltre ad aver presentato le divise ufficiali per la stagione 2020/2021, ha anche ufficializzato due operazioni di mercato: dentro Manuel Marras, esterno d'attacco che si era svincolato a giugno dal Livorno, via Tomasz Kupisz, ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana.

In arrivo anche il duo del Catanzaro richiesto dal tecnico Auteri: il club calabrese ha ufficializzato lo svincolo dei due calciatori e nelle prossime ore, dopo che verranno sbrigate le ultime formalità burocratiche, entrambi saranno annunciati. Lo stesso dovrebbe avvenire con Tommaso D'Orazio, che arriverà a parametro zero dal Cosenza (il difensore si è già congedato dal club rossoblu con un post su Instagram).

Stanno invece per lasciare Bari, Filippo Costa e Michael Folorunsho: i due calciatori di proprietà del Napoli risolveranno il prestito biennale che li legava ai galletti e si accaseranno a Virtus Entella e Reggina.