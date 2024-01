Bari, ecco Puscas: l'attaccante torna in prestito dal Genoa

Gerge Pu?ca? è atterrato a Bari nel primo pomeriggio e subito dopo si è recato al San Nicola dove ha firmato il contratto che lo legherà in prestito ai biancorossi fino al termine della stagione.

L'attaccante romeno, alla seconda parentesi barese della sua carriera, è il secondo rinforzo della sessione di calciomercato invernale per Pasquale Marino dopo Yayah Kallon. Ha scelto la maglia numero 47 e sarà già a disposizione per la partita di domenica pomeriggio sul campo dell'Ascoli.

"Quello di Pu?ca? - si legge sul sito ufficiale della SSC Bari - è un gradito ritorno a Bari avendo già vestito il biancorosso da giovanissimo nel campionato di B '15-'16 arrivando in prestito dall'Inter (18 presenze e 5 gol), facendo intravedere qualità non comuni, e congedandosi con la rete del momentaneo 3-3 nella sfida playoff contro il Novara poi vinta dai piemontesi. I nerazzurri lo avevano prelevato nell'estate del 2013 dalla formazione rumena del Bihor Oradea, aggregandolo alla squadra Primavera; la stagione successiva colleziona con i nerazzurri ben 7 presenze con la Prima Squadra.

Dopo l'esperienza in biancorosso, nel campionato di Serie B '16-'17, veste la maglia del neo promosso Benevento e, dopo una stagione sorprendente, nella finale playoff contro il Carpi, firma la rete della prima storica promozione in Serie A delle 'streghe'. Rimane in Campania anche nella stagione successiva in A, totalizzando, fino al gennaio '18, 11 presenze e 1 rete con i giallorossi (in totale saranno 34 pres e 8 gol con i campani). Passa in prestito al Novara fino a fine stagione (19 pres., 9 gol), prima di passare al Palermo, sempre in B, dove gioca 3 gare segnando 9 reti. Tornato in estate all'Inter, viene acquistato dal Reading, club militante nella Championship inglese. Con i Royal rimane fino al gennaio '22 (91 pres., 20 gol), tornando in Italia per vestire la maglia del Pisa (22 pres., 8 gol), e fermandosi ad un passo dalla conquista della Serie A con i toscani, battuti in finale playoff dal Monza. Nello scorso campionato il Reading lo manda in prestito al Genoa con cui centra la promozione diretta in massima serie mettendo a referto 25 presenze e 4 gol.

Dopo aver vestito la maglie di tutte le giovanili nazionali, vanta, al momento, 40 presenze e 11 reti con la Nazionale maggiore della Romania con cui ha esordito nel maggio del '18; dopo la convocazione di novembre per il doppio impegno nelle Qualificazioni Europee contro Israele, con gol, e Svizzera, punta a confermare la sua presenza tra i convocati per Germania '24. Bentornato George!".