Bari, Marino aspetta Puscas. Faggi verso la Virtus Entella

Il Bari è in attesa dell'arrivo di George Puscas, attaccante 27enne di proprietà del Genoa, che si accaserà in prestito ai Galletti fino al termine della stagione. Il centravanti romeno ha già vestito la maglia biancorossa in prestito dall'Inter nella stagione 2015-2016 con 16 presenze e 4 reti.

L'accordo con il Genoa è stato raggiunto sulla base di un prestito in cui il Bari pagherà interamente l'ingaggio dell'attaccante, corrispondendo al giocatore un ritocco al rialzo. Non è ancora chiaro se l'accordo preveda un'opzione per rendere permanente il trasferimento al termine della stagione. L'arrivo di Puscas è previsto al massimo entro venerdì 19 gennaio, e nonostante un piccolo problema alla mano, il romeno potrebbe essere a disposizione di Pasquale Marino già per la gara di sabato pomeriggio con l'Ascoli.

Dopo l'annata in Puglia ha collezionato altre esperienze in prestito tra i cadetti con Benevento, Novara e Palermo, prima di essere acquistato a titolo definitivo dal Reading. Con gli inglesi ha trascorso un triennio in Championship (con 6 mesi in prestito al Pisa), prima di far definitivamente ritorno in Italia con il Genoa, con cui ha vissuto l'ultima stagione e mezzo. Complessivamente vanta 128 presenze in B con 38 reti, a cui si sommano anche 23 presenze e una rete in Serie A.

I dialoghi con il Genoa non hanno riguardato solo Puscas, ma anche Mattia Aramu, calciatore di proprietà dei Grifoni in prestito al Bari dalla scorsa estate, che in biancorosso non è riuscito ad avere un rendimento soddisfacente e per cui si tratta la risoluzione anticipata del prestito.

La Liguria sembrerebbe essere anche nel destino di Filippo Faggi, 20enne centrocampista messo sotto contratto dal Bari in estate che ha finora collezionato una sola apparizione stagionale da subentrante nella partita vinta con la Cremonese. L'ex Imolese andrà in prestito alla Virtus Entella fino a fine stagione.

Nel reparto di centrocampo, che a breve ritroverà Maiello, ma che ha perso Koutsoupias fino a fine stagione, potrebbe arrivare un'altra mezz'ala. Il sogno è Aldo Florenzi del Cosenza, classe 2002 per cui il Bari aveva già fatto un tentativo in estate, scontrandosi con le alte pretese dei calabresi. In difesa, invece, resta da individuare il sostituto di Frabotta, passato al Cosenza, ma oltre alla ricerca di un terzino sinistro non è da escludere anche il ritorno sul mercato per un centrale difensivo, vista l'indisponibilità per circa un mese di Di Cesare.