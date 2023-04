Serie B: L'Adriatica Industriale Corato affronta Ruvo nell'ultimo match in trasferta di regular season

Squadra in casa

Ultima trasferta stagionale per l’Adriatica Industriale Corato, che farà visita alla corazzata Ruvo di Puglia, terza in classifica con 42 punti, 21 vittorie e 7 sconfitte fino a questo momento.

Coach ruvese è il giovane Federico Campanella, che ha a sua disposizione un roster con una età media di poco superiore ai 25 anni e mezzo.

Il miglior realizzatore della squadra è Luca Toniato, ala 25enne, che ha realizzato 322 punti in totale con una media di quasi 12,4 punti a partita.

La differenza tra punti fatti e subiti in media a gara da Ruvo è di poco meno di 9 lunghezze in favore dell’attacco visto che la squadra ruvese segna 72 punti a gara ma ne subisce 63,6, confermandosi difensivamente molto solida. Ruvo infatti vanta la miglior difesa del torneo avendo subito soltanto 1799 punti nelle 28 gare fin qui giocate

Buone anche le percentuali al tiro dei baresi, che viaggiano con il 71% ai liberi, il 53% da 2 punti ed il 31% dalla linea dei 6,75 metri.

Ruvo statisticamente non ha grosse individualità. Da sottolinerare i 101 assist (circa 3,7 a partita del playmaker Burini, che assieme a Toniato è bravo nel recuperare palloni (rispettivamente 1,6 e 1,5 a gara, terzo e quinto in questa speciale classifica).

Al tiro occhi puntati sul top scorer Toniato, che ha il 58% da 2 punti ed il 52% complessivo dal campo.

Nel match di andata infine Ruvo si impose nettamente al PalaLosito per 52-86. Era l’8 gennaio, 14esima giornata, ed i top scorer furono Artioli per Corato con 15 punti e Pirani per Ruvo con 21 punti.