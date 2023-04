Serie B: Corato ospita Sant'Antimo per tornare a vincere

Penultimo impegno esterno stagionale per l'Adriatica Industriale Corato che dopo la pausa pasquale rende visita alla Geko Sant'Antimo, quinta forza del torneo con i suoi 34 punti, frutto di 17 vittorie e 9 sconfitte.

Coach dei campani è Marco Gandini, che allena una squadra con una età media di 25 anni e mezzo.

Il miglior realizzatore della squadra è Giorgio Sgobba, 30enne scuola Mens Sana Siena, che ha fin qui realizzato 325 punti con una media di poco superiore ai 15 punti a gara. Sant'Antimo segna in media 77,8 punti a partita e ne subisce 72,5.

Buone anche le percentuali realizzative della squadra, con i campani tirano con il 63% ai liberi, col 52% da 2 punti e con il 32% da 3 punti. Analizzando le statistiche segnaliamo che Andrea Quarisa è il miglior rimbalzista del girone, con 9,7 rimbalzi a partita di cui 6,2 in difesa e 3,5 in attacco, migliore dato di tutto il girone. Inoltre per i campani sempre Quarisa è il secondo miglior tiratore da 2 punti con il 59,4%, mentre Roberto Maggio è il quinto tiratore di liberi della lega con l’81,8%. Per quanto riguarda invece il totale dei tiri dal campo Mirko Gloria occupa il quarto posto di questa classifica con il 51,3% di realizzazione.

Nella gara d’andata, giocata al PalaLosito l’11 dicembre scorso, i campani si imposero nettamente col punteggio di 66-86. Top scorer di quel match furono Stella con 17 punti e Mennella per gli ospiti con 27 punti.