I Lions basket Bisceglie in campo a Bari nel "Memorial Andrea Scalera"

Molto più vicina di quanto si possa immaginare. La data d’inizio del torneo di Serie B nazionale, il nuovo terzo livello del basket italiano, è fissata per domenica 1 ottobre e per i Lions Bisceglie di coach Enrico Fabbri il debutto non sarà certo morbido: i nerazzurri dovranno vedersela con la Pallacanestro Ruvo, una delle compagini ritenute dagli addetti ai lavori in grado di competere per le posizioni di vertice.

Il precampionato di Marcelo Dip e compagni si concluderà di fatto con la partecipazione al memorial Andrea Scalera organizzato dall’Adria Bari mentre, da martedì 26, il gruppo si allenerà seguendo la scansione della settimana-tipo. La manifestazione in programma nel capoluogo pugliese, sul parquet del PalaBalestrazzi (meglio conosciuto come PalaCarrassi), rappresenterà un’ulteriore opportunità per testare la condizione fisica e lo stato dell’arte del team sotto il profilo dell’organizzazione di gioco.

I Lions incroceranno venerdì 22, nella semifinale in programma alle ore 18, la Dinamo Brindisi, matricola della prossima B interregionale. Nel roster messapico, affidato al tecnico Antonio Cristofaro, spazio fra gli altri all’esperto lungo Luigi Brunetti (ex di turno, a Bisceglie nell’annata 2011-2012), al playmaker calabrese Andrea Procopio e alla talentuosa guardia svedese Sheriff Drammeh. Un banco di prova significativo per i nerazzurri, che in caso di successo tornerebbero in campo sabato 23 settembre, alle ore 19, per vedersela con la vincente di Adria Bari-Canosa.

Il match fra Lions Bisceglie e Dinamo Brindisi sarà trasmesso in diretta social sull’account Facebook Lions Bisceglie a partire dalle ore 17:55 con la telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante.