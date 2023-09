Settore giovanile Lions Bisceglie: Definita la partecipazione ai campionati

Sei formazioni iscritte a cinque tornei di diversa categoria. L’organizzazione del settore giovanile dei Lions Bisceglie è al lavoro in vista della partenza di una nuova stagione agonistica, che prenderà il via ufficialmente mercoledì 27 settembre con la prima gara del team Under 17 Eccellenza. Il club nerazzurro parteciperà anche ai campionati regionali Under 19, Under 15, Under 14 e Under 13, quest’ultimo con due gruppi differenti per consentire ai tanti bambini provenienti dal minibasket di continuare a praticare lo sport che amano.

Il ruolo di responsabile tecnico e coordinatore degli allenatori spetterà a coach Valerio Lonoce mentre Antonio Sciascia ricoprirà l’incarico di dirigente del settore. Gradito ritorno a Bisceglie per il trainer tranese Carlo Montefalcone, che seguirà le squadre Under 19 regionale e Under 17 Eccellenza insieme a Lonoce e l’Under 15 regionale con Antonio Sciascia:

"Cominciare un nuovo percorso potrebbe spaventare ma dopo ogni passo compiuto ci si rende conto di quanto sarebbe stato pericoloso restare fermi" ha commentato Montefalcone, già alla guida di alcune compagini del vivaio biscegliese e assistente allenatore della prima squadra per diverse annate.

"Questa è una scelta di cuore. Si torna sempre dove si è stati bene, dove ci si sente a casa" ha osservato.

I ragazzi dell’Under 14 saranno allenati da Walter Mastrofilippo e Daniele Pignatiello mentre dell’Under 13 si occuperanno Walter Mastrofilippo e Pietro De Feudis. Fondamentale sarà l’apporto, per tutto il settore giovanile, del preparatore fisico Roberto Graziani.

Il torneo Under 17 Eccellenza avrà inizio a fine mese: 14 le società iscritte tra Puglia e Basilicata, suddivise in due raggruppamenti da 7. I Lions Bisceglie figureranno nel girone A con Virtus Matera, Cus Bari, Adria Bari, Molfetta Ballers, Olimpia Gioia e Valentino Castellaneta. La regular season si concluderà il 28 dicembre e dal 4 gennaio scatterà la seconda fase. Prevista una Final Eight per l’assegnazione del titolo regionale e la conquista dei posti spettanti al territorio nelle fasi nazionali della competizione