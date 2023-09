Basket Corato: Arriva Antonio Bavaro

Ancora un acquisto in casa Basket Corato, che ha aggiunto al suo roster Antonio Bavaro, giovanissima ala classe 2007 proveniente dal Basket Bitritto. Il giocatore, dopo aver iniziato a 5 anni a giocare a Bitritto, dove il suo primo allenatore nell’under 13 è stato il nostro Benny De Carlo, ha poi giocato per un anno nell’academy dell’Adria Bari.

Da lì poi il salto in un settore giovanile importante come quello della Vis Ferrara 2008, dove ha giocato con buoni risultati i tornei dall’under 15 eccellenza all’under 17 eccellenza, categoria nella quale ha raggiunto per ben due anni consecutivi le finali nazionali.

Due stagioni importanti per Antonio Bavaro, che adesso è stato acquistato dal Basket Corato, essendo il suo profilo in piena sintonia con quelli ricercati dalla società, ovvero giovani promesse vogliose di lavorare e crescere ogni giorno sul campo. Ala di 190 cm, grazie al suo fisico atletico sa rendersi utile ed essere prezioso sia in fase difensiva che in fase offensiva e si è già pienamente inserito nel gruppo di coach Gattone.