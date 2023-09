Corato Basket: Nuovo ruolo per Aldo Roselli

Altra new entry nei quadri tecnico-societari del Basket Corato, anche se è sostanzialmente un gradito ritorno sotto una nuova veste. Si tratta di Aldo Roselli, che dopo essere stato responsabile comunicazione, quest’anno sarà Responsabile tornei ed eventi del settore giovanile.

Un incarico gravoso ed importante ma anche molto stimolante per Aldo, che si avvicina un po’ di più al suo habitat naturale, essendo stato per molti anni istruttore minibasket e nello staff dell’organizzazione dei tornei: quest’anno lo farà per il settore giovanile. Il primo colpo messo a segno è la partecipazione della squadra under 15 ad un prestigioso torneo in Polonia a Radom tra il 17 ed il 19 novembre.