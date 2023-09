Nuovo arrivo in casa Basket Corato: Francesco Bruni si aggiunge al roster

Altro volto nuovo nel roster del Basket Corato, che continua il potenziamento del proprio team, vista anche la partecipazione alla DNG Nazionale Under 19. Stavolta stiamo parlando di Francesco Bruni, marchigiano d’origine, giovanissima guardia classe 2005, che nell’ultima stagione ha giocato per il Perugia Basket.

Prospetto molto interessante, formatosi in uno dei settori giovanili migliori d’Italia, ovvero la Stella Azzurra Roma, francesco bruni ha già alle spalle diversi campionati nelle categorie di eccellenza, disputati ad ottimi livelli. Nella scorsa stagione, il debutto tra i senior con l’esperienza a Perugia in C Silver, in cui si è messo in luce con ben 16 presenze ed un high di 19 punti. Guardia di 185 cm molto tecnica e dinamica, il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo dalla società romana HSC ed arriva a Corato con tutta l’intenzione di continuare a crescere e mostrare anche qui quelle che sono le sue caratteristiche.

Bruni, che indosserà la maglia numero 20, si sta già allenando con coach Gattone ed i suoi nuovi compagni ed è pronto ad affrontare la sua prima stagione in maglia neroverde.