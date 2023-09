Basket Corato: Continuano i movimenti di mercato

Altro movimento di mercato, questa volta in uscita, del Basket Corato. Il protagonista è Alessandro Lanotte, ragazzo tranese classe 2006, che la società coratina ha ceduto in prestito per questa stagione ai Lions basket Bisceglie, formazione che disputerà il campionato di Serie B Nazionale.

Un’ulteriore occasione di crescita umana e professionale per Alessandro, acquistato dalla società coratina nel 2019, che ha iniziato a giocare nella sua Trani all’età di 6 anni con Olimpia prima e Juve Trani poi.

Nonostante la sua giovane età Lanotte ha già alle spalle anche un’esperienza fuori regione a Lanciano, con cui ha disputato anche un torneo internazionale, ed ha centrato proprio lo scorso anno le finali nazionali under 17 d’eccellenza. Ora, dopo il ritorno a Corato, il prestito a Bisceglie, in cui Alessandro potrà valorizzarsi e la società coratina valutarne i progressi ed i miglioramenti.