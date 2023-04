Serie B: La Tecnoswitch fa suo il derby. Battuta l'Adriatica Industriale Corato

Squadra in casa

Squadra in casa Talos Ruvo

I derby sono sempre derby. Che si giochino a Ferragosto, a Natale o il 30 aprile, che abbiano interesse per la classifica o meno, sono pur sempre derby. La Tecnoswitch vince con merito quello con l’Adriatica Industriale Corato con il punteggio di 88-51.

Ai fini della classifica era una gara ininfluente per entrambe: ruvesi certi del terzo posto, coratini già abbondantemente retrocessi nella prossima B regionale.

Ottima cornice di pubblico sugli spalti, dove i tifosi biancoazzurri hanno risposto all’appello prepartita in massa. Un po’ carente il settore neroverde, ma facile immaginare che le delusioni sportive abbiano inciso sulla scelta di disertare una delle due gare più attese dell’anno da ambo le tifoserie.

E’ stato un derby giocato con intelligenza dalla squadra di coach Campanella che sul 30-27 al 18’ cambia passo e trova già prima dell’intervallo i canestri del +11 utili a sigillare la contesa. Si mettono in mostra i giovanissimi, Arnaldo, Pirani, Sbaragli e Valesin, con i senatori trascinati dall’ottimo Ghersetti che davvero non ci stavano a concedere dispiaceri ai propri tifosi. Coach Campanella raggiunge coach Dimitri Patella nell'albo d'oro ruvese, come unici allenatori ad aver vinto entrambi i derby di regular season contro Corato.

Finisce 88-51 con il pubblico e la squadra che si danno appuntamento a gara-3 del primo turno play-off con Faenza, ma prima c'è da onorare la sfida con Monopoli retrocesso in B regionale. Fatale alla squadra di coach Salvemini la sconfitta con Roseto.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Adriatica Industriale Corato 88-51 (20-14, 18-13, 23-10, 27-14)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Federico Burini 14 (4/5, 1/1), Andrea Arnaldo 14 (1/2, 3/5), Luca Toniato 12 (3/6, 2/6), Federico Pirani 12 (5/12, 0/0), Mario jose Ghersetti 10 (4/8, 0/1), Tommaso Gatto 6 (1/1, 1/4), Marco Ammannato 6 (2/2, 0/1), Gian marco Sbaragli 6 (0/0, 2/2), Leonardo Valesin 5 (1/5, 1/4), Manuel Diomede 3 (0/3, 1/2)

Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Federico Pirani 12) - Assist: 24 (Federico Burini, Luca Toniato, Tommaso Gatto 4)

Adriatica Industriale Corato: Francesco Infante 13 (5/8, 1/2), Ilia Boev 10 (5/7, 0/0), Giorgio Artioli 8 (3/7, 0/1), Pasquale Battaglia 6 (0/1, 2/6), Efe Idiaru 5 (0/1, 1/5), Mauro Stella 5 (2/2, 0/3), Lazar Trunic 4 (1/3, 0/4), Giovanni Gambarota 0 (0/2, 0/2), Daniel Del tedesco alves 0 (0/2, 0/0), Salvatore Sgarlato 0 (0/1, 0/0), Aleksandar Mrgic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Francesco Infante, Ilia Boev, Giorgio Artioli 7) - Assist: 11 (Mauro Stella 3)