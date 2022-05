Playoff Serie B: La Tecnoswitch cade in gara 3. I Raggisolaris avanti 2 a 1 nella serie

Gara 3 dei playoff di Serie B mette la Tecnoswitch Ruvo di Puglia spalle al muro. Serie faticosa, dispendiosa, ma di facile lettura: se la Tecnoswitch concede 45 punti nei primi due quarti ai Raggisolaris, in maniera sistematica, poi è costretta agli straordinari per tornare a guidare le redini del match. Il punto nevralgico per cercare di riequilibrare la serie sarà proprio la tenuta difensiva e la capacità di conquistare rimbalzi in attacco.

Ruvo soffre nel pitturato, lascia praterie a Reale e Molinaro per colpire dai 6.75 e tutti si complica. Specie se si finisce a -18 tutto diventa ancor più difficile. Per la Tecnoswitch gara-3 è complicata dal punto di vista difensivo, ma anche realizzativo. Parte forte andando sul +5 con due palle recuperate, ma poi subisce un parziale di 17-2 che penalizza i ruvesi in avvio. E quando ribalta l'inerzia del match attacca sei volte per tornare a un posso pieno di differenza senza riuscirci.

All'intervallo di metà gara Ruvo si lecca le ferite, entra in campo più determinata negli ultimi due quarti e riesce a portarsi anche sul -4, ma Faenza, malgrado una situazione falli molto delicata, riesce a portare a casa la posta in palio.

Adesso 48h per fermarsi a ragionare, per capire come arginare i neroverdi e provare a riportare a Ruvo la serie.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Raggisolaris Faenza 82-73 (26-23, 16-26, 25-14, 15-10)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Daniele Merletto 14 (3/5, 1/8), Leonardo Ciribeni 14 (6/8, 0/1), Shaquille Hidalgo 14 (6/6, 0/1), Riccardo Bartolozzi 12 (3/8, 1/2), Mattia Mastroianni 9 (1/3, 2/4), Kurt Cassar 9 (3/5, 1/2), Gianni Cantagalli 8 (1/3, 2/6), Thomas Monina 2 (0/0, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0), Nikola Markovic 0 (0/0, 0/0), Niccolò Lurini 0 (0/0, 0/0), Nicola Di terlizzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 27 6 + 21 (Daniele Merletto 7) - Assist: 14 (Daniele Merletto 7)

Raggisolaris Faenza: Giacomo Siberna 14 (2/3, 2/3), Sebastian Vico 11 (1/3, 2/5), Giovanni Poggi 10 (3/5, 1/2), Simone Aromando 10 (2/6, 1/3), Lorenzo Molinaro 9 (2/3, 1/5), Thomas Reale 9 (1/1, 2/6), Marco Petrucci 6 (1/1, 0/2), Riccardo Ballabio 4 (2/6, 0/2), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 26 - Rimbalzi: 39 13 + 26 (Giovanni Poggi 15) - Assist: 12 (Thomas Reale 5)