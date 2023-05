Serie B: Inchingolo main sponsor per i playoff. Il Ds Di Nardo chiama a raccolta il pubblico

Le partite più importanti, che valgono una stagione. Lo spareggio tra Lions Bisceglie e Virtus Arechi Salerno assegnerà un posto per il prossimo campionato nazionale di Serie B Elite. Il club nerazzurro si fregerà dell’onore di mostrare sulle canotte del team di coach Luciano Nunzi le insegne di un’azienda da sempre al fianco delle sorti cestistiche biscegliesi che ha ribadito e rafforzato il suo supporto. Main sponsor della società sarà perciò Inchingolo trattori, impresa leader nel comparto dei servizi per l’agricoltura, concessionaria New Holland e Antonio Carraro, con sedi ad Andria e Noicattaro.

Inchingolo si occupa di vendita di macchine agricole multimarca, proponendo alla vasta clientela anche ricambi ed assistenza tecnica e meccanica. Dispone di uno spazio espositivo che mostra tutte le tipologie di macchinari agricoli: decespugliatori, fresatrici per l’agricoltura, macchine agricole portate e trainate, trattori agricoli a cingoli, a ruote e trattorini.

La Inchingolo Basket Bisceglie disputerà perciò gara 1 e gara 2 della serie contro Salerno al PalaDolmen, rispettivamente sabato 13 maggio alle ore 19 e lunedì 15 maggio alle ore 20. L’ingresso sarà gratuito: una decisione netta, quella assunta dalla dirigenza, con il chiaro intento di chiamare a raccolta tutti gli sportivi biscegliesi e tutti gli appassionati di pallacanestro del territorio. "La regular season si è conclusa con un lusinghiero settimo posto" ha commentato il ds nerazzurro Sergio Di Nardo.

"Una posizione di classifica che premia il lavoro compiuto quotidianamente dal gruppo, che peraltro è fra i più giovani del torneo e si è piazzato secondo nella speciale graduatoria dei minutaggi riservati ai giocatori under 23. Una squadra che ha trovato subito la sua identità e l’ha saputa conservare malgrado qualche fisiologico momento di flessione, che ha vinto alcune partite nonostante l’indisponibilità di alcuni elementi chiave e che con un pizzico di fortuna avrebbe potuto anche togliersi ulteriori soddisfazioni" ha evidenziato.

"Abbiamo battuto in casa quattro delle sei formazioni che ci sono arrivate davanti, a cominciare dalla capolista Luiss Roma, perso di un soffio contro Roseto a Bisceglie e per due volte contro Ruvo. Abbiamo giocato alla pari delle migliori pur trovandoci a che fare con organici di altissima qualità. Il livello medio del campionato è salito vertiginosamente e diverse società hanno compiuto investimenti considerevoli, rafforzando i roster: siamo riusciti a tenercene dietro più di qualcuna e questo lo ritengo molto soddisfacente oltre che significativo" ha aggiunto.

Di Nardo è già proiettato agli spareggi: "Mettiamo da parte quanto di buono fatto finora per rivolgere tutte le attenzioni sul confronto con Salerno. Vogliamo prenderci questa promozione nella nuova categoria, per la storia importante che rappresentiamo da oltre 25 anni ma soprattutto per quello che i ragazzi hanno dimostrato sul parquet nel corso della stagione. Troveremo una squadra di tutto rispetto, ben allenata e organizzata ma non abbiamo timore di sfidarla. Chiamo tutti coloro che amano lo sport e in particolare il basket a Bisceglie a una grande mobilitazione per le prime due partite in programma al PalaDolmen: concedere l’ingresso libero è il segnale più forte che potessimo dare e lo abbiamo fatto senza esitazioni. Ora tocca al pubblico portare il suo sostegno. La squadra ha bisogno dell’apporto di tutti" ha concluso Di Nardo.