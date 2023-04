Serie B: Pessima prova per i Lions che vengono travolti sul parquet della Sala Consilina

Le attenuanti ci sarebbero pure, considerate le precarie condizioni fisiche di diversi giocatori (come il rientrante Dron) e l’indisponibilità, oltre che dell’under Provaroni, di Federico Ingrosso.

Il -42 sul groppone, però, è fin troppo severo per consentire giustificazioni di qualche tipo. Oggettive le difficoltà momentanee dell’organico, altrettanto evidente la brutta prestazione offerta sul parquet del Centro sportivo meridionale di San Rufo. I Lions Bisceglie, a distanza di appena cinque giorni dalla splendida vittoria ottenuta al PalaDolmen a spese della Juve Caserta, si sono letteralmente bloccati.

Le 20 palle perse, il 52-24 a rimbalzo e le percentuali deficitarie registrate al tiro (40% da due, 12% da tre) sono le cartine tornasole di una partita semplicemente sbagliata. Occorrerà fare subito tabula rasa e tornare al lavoro con la mente sgombra, già da martedì, per preparare l’ultimo match di regular season contro Avellino. Una partita da vincere per assicurarsi il settimo posto in classifica nel girone D del torneo di Serie B Old Wild West.

Sala Consilina-Lions Bisceglie 85-43

Sala Consilina: Erkmaa 19, Cimminella 7, Klacar 11, Lurini 4, Misolic 15, Giunta 10, Divac 8, Anaekwe 7, Caloia 3, Grottola 1. N.e.: Milijkovic. All.: Paternoster.

Lions Bisceglie: Dron, Dri 12, Chiti 7, Bini 8, Dip 8, Pieri 4, Del Sole 2, Vavoli 2, Mastrodonato. N.e.: Ingrosso. All.: Nunzi.