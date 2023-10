La Tecnoswitch Ruvo di Puglia torna a lavoro. Coach Campanella: "Buona la prima, ora guardiamo avanti"

Sorrisi messi da parte, da ieri la squadra è tornata a lavorare sodo in palestra. Domenica per la Tecnoswitch Ruvo di Puglia arriva l'Andrea Costa Imola sul neutro di San Severo e per i biancoazzurri arriva l'ennesima sollecitazione di questo avvio di stagione.

Dopo la vittoria nel derby con Bisceglie, coach Campanella ha è soddisfatto dell'esordio e di questo primo mese di basket in casa Tecnoswitch:

“Bene la prima. Sono molto contento perché dopo un week end intenso che ti prosciuga di energie fisiche e mentali, come lo scorso a Montecatini, non è assolutamente facile scendere in un campo come quello di Bisceglie per un derby. I nostri avversari preparavano questa partita da tre settimane e lo hanno fatto nei minimi dettagli, in maniera minuziosa, cosa ovviamente che non abbiamo potuto fare noi".

Ovviamente il pensiero è concentrato a quel che c'è da migliorare: "Ci sono ancora tante cose da sistemare ma, ancora una volta, ne siamo venuti fuori giocando insieme e stringendo le maglie in difesa. Basti guardare le statistiche, Ruvo ha condotto per praticamente quasi 37 minuti. Adesso però bisogna già a guardare avanti e a pensare alla prossima gara con Imola”.