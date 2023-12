Serie B: i Lions crollano in casa contro Lumezzane. Coach Fabbri chiede scusa ai tifosi

È finita nel peggiore dei modi. Un k.o che fa male, quello rimediato dai Lions Bisceglie contro Lumezzane nell’ultimo match casalingo del 2023. I nerazzurri hanno ceduto alla distanza, nonostante il primo quarto chiuso in vantaggio, fornendo una prestazione negativa e deludente sotto ogni punto di vista. Eppure, le premesse per un epilogo ben differente erano state poste dai padroni di casa, capaci di portarsi sul +7 (14-7) con un approccio spigliato e una discreta circolazione di palla in attacco. La compagine bresciana ha preso le misure impattando a quota 16 e nella seconda frazione si è prodotta in un allungo significativo (24-32) ribadendo le sue intenzioni a ridosso dell’intervallo con un divario salito oltre la doppia cifra (29-41) mentre sull’altro versante scelte spesso poco razionali, errori al tiro con i piedi per terra e svarioni imperdonabili, tra rimbalzi sfuggiti continuamente dalle mani e palloni sprecati, hanno prodotto una rottura prolungata in fase realizzativa. L’unico sussulto biscegliese nel corso della terza frazione, quando la tenacia di Chiti, Chessari e Maralossou e una tripla di Tourè hanno consentito ai Lions di risalire sul -4 ma a quel punto Lumezzane ha colpito con precisione chirurgica dal perimetro: le triple di Mastrangelo, Vecerina e Di Meco hanno certificato il break decisivo, con il massimo scarto toccato sul -22 (57-79) a pochi minuti dal termine.

"Chiedo scusa al pubblico per questa prova della squadra" ha affermato coach Enrico Fabbri. "Non ripeteremo più prestazioni del genere, specialmente davanti alla gente che ci segue sugli spalti nelle partite interne. Abbiamo toccato il fondo ed è da qui che dovrà iniziare la nostra risalita. È fondamentale, adesso, l’apporto di ciascuno per reagire e dare una volta per tutte la svolta a questa stagione dannata".

Juan Rodriguez Suppi, nuovo arrivato in casa nerazzurra, non è stato utilizzato a causa di un contrattempo nella pratica di tesseramento ma sarà regolarmente in campo dalla prossima gara.

Lions Bisceglie - LuxArm Lumezzane 62-81 (20-18, 12-24, 15-17, 15-22)

Lions Bisceglie: Raphael Chiti 22 (4/5, 2/8), Roberto Chessari 18 (3/7, 3/5), Marcelo Dip 9 (4/12, 0/0), Soma Abati toure 6 (0/4, 2/4), Constantin Maralossou 3 (0/2, 0/2), Janko Cepic 2 (1/3, 0/2), Manuel Saladini 2 (1/1, 0/0), Jacopo Ragusa 0 (0/0, 0/0), Simone Turin 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanotte 0 (0/0, 0/0), Riccardo Guadagno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Soma Abati toure 10) - Assist: 15 (Marcelo Dip 6)

LuxArm Lumezzane: Simone Vecerina 21 (7/13, 2/3), Daniele Mastrangelo 18 (1/2, 5/7), Manuel Di meco 14 (3/8, 2/3), Tommaso Minoli 6 (1/7, 0/3), Trey anthony Niemi 6 (0/2, 2/3), Edoardo Maresca 5 (1/4, 1/2), Stefano Spizzichini 4 (2/5, 0/1), Francesco Deminicis 4 (0/0, 0/1), Kevin Ndzie 3 (1/2, 0/0), Nicola Arrighini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Edoardo Maresca, Kevin Ndzie 7) - Assist: 14 (Tommaso Minoli 5)